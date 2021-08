Día Internacional de la Juventud: ¿Cómo ha afectado a los jóvenes la pandemia de Covid-19?

El 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día.

En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisnoa en mayo de 1998.

La resolución 2250 del Consejo de Seguridad, sobre Juventud, Paz y Seguridad, representa un reconocimiento sin precedentes de la necesidad urgente de involucrar a los jóvenes en la promoción de la paz y la lucha contra el extremismo, y claramente posiciona a los jóvenes como socios importantes en los esfuerzos globales.

El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años el 12 de agosto para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual.

¿Qué impacto ha tenido sobre la juventud la pandemia de Covid-19?

Mediante las encuestas U-Report, lideradas por UNICEF y en las que han participado cerca de 162 mil jóvenes de entre 13 y 24 años de todo el país, se han manifestado desde que comenzó la pandemia y se enfrentaron a sus consecuencias, tales como el cierre físico de escuelas y las medidas de confinamiento, que a la vez, han sido causales de problemas de salud mental, disminución de ingreso en los hogares u reducción de la disponibilidad de alimentos.

“Durante este año y medio, hemos encontrado que, al igual que los adultos y niños, las y los adolescentes también han sufrido afectaciones y no solamente en cuanto a su salud”, señaló María Eugenia de Diego, Especialista en Desarrollo Adolescente de UNICEF en México.

“Ellas y ellos nos reportan problemas como estrés, alimentación y ejercicio insuficientes, etc., pero también aspectos positivos como ayudar a su comunidad, apoyar a sus compañeras y compañeros e interés en liderar la generación de cambios. El Día Internacional de la Juventud es un buen momento para recordar la importancia de escuchar sus voces y apoyar sus esfuerzos por buscar soluciones”.

En una de las encuestas realizadas recientemente, arrojó que el 87 por ciento de los participantes manifestaron que en algún momento necesitaron apoyo para gestionar sentimientos difíciles o estrés, pero no pidieron ayuda. Entre los que respondieron así, 40 por ciento manifestaron que no sabrían dónde encontrarla, 27 por ciento teme lo que la gente pueda pensar, el 9 por ciento consideraron que el asunto no era tan grave como para necesitar ayuda y el 7 por ciento el confinamiento les impidió hacerlo.

La adolescencia es la etapa en la que tienden a comenzar las afectaciones de salud mental y, por lo tanto, es un momento clave de acción. Al menos un 20 por ciento de las y los adolescentes sufre una afectación de salud mental según la OMS (2020) que en numerosas ocasiones no se diagnostica a tiempo.

Asimismo, la actividad física y la buena nutrición, sumamente impactadas por el confinamiento, pueden contribuir al deterioro de su salud emocional.

Las medidas de aislamiento han afectado emocionalmente a adultos y niños, pero en el caso de las y los adolescentes en particular el confinamiento les ha impedido convivir con sus pares en una etapa crucial para el desarrollo de habilidades clave para la vida vinculadas a la independencia y socialización.

“La distancia e imposibilidad de estar en contacto presencial con sus compañeras y compañeros desgasta la confianza que conlleva una relación cercana. Adicionalmente, el aumento de la violencia en estos momentos, particularmente contra las mujeres, impacta no solo física y emocionalmente a las y los adolescentes si no también en la construcción y concepción de habilidades como la toma de decisiones”, explicó Eugenia de Diego.

Las y los adolescentes aprenden del uso de la violencia para resolver problemas y expresar sus creencias y emociones. Si esos comportamientos problemáticos no se abordan, su agresividad puede persistir y aumentar, surgiendo otros factores asociados a la perpetración de la violencia en el futuro, como impulsividad, control emocional precario y destrezas deficientes tanto en lo referente a conducta social como en cuanto a toma de decisiones.

Por otra parte, el 32.3 por ciento de los hogares con niñas, niños y adolescentes reportó una reducción de sus ingresos durante el confinamiento y, en la encuesta “Nutrición y actividad física”, realizada también el pasado mayo, el 46 por ciento de los adolescentes reportaron que les ha sido más difícil comer alimentos saludables; entre ellos, el 32 por ciento señaló además que su familia percibe menos ingresos y el 23 por ciento que hay menos comida saludable a su alcance.

Otro importante aspecto del desarrollo es la actividad física, sobre todo para el desarrollo del ser humano durante la adolescencia, un 56 por ciento de las y los encuestadores señaló que la redujo y un 26 por ciento la incrementó.

En México un 17 por ciento de la población la constituyen las y los adolescentes y jóvenes, y muchos de ellos y ellas están liderando acciones para mejorar su entorno tanto a nivel nacional como mundial. Por ello es importante que en el Día Internacional de la Juventud, celebremos el liderazgo que ellas y ellos ejercen, sin olvidar que son uno de los grupos que se han visto más afectados por las consecuencias de la pandemia.

“Las y los adolescentes son los líderes del futuro, capaces de impulsar legislaciones y programas para marcar la agenda futura en materia de igualdad, diversidad, medio ambiente, seguridad y educación. Por ello, su bienestar es clave”, resaltó la especialista de la organización.

EFVE