China prohibió estas canciones en karaokes porque atentan contra la seguridad nacional

Muchas canciones famosas de pop o de Brodway se han convertido en himnos de protesta. Es por ello que China anunció que prohibirá en los populares bares de karaoke las canciones que se consideren violentas, que inciten al odio o resulten una "amenaza para la seguridad nacional".

En una nota del ministerio de Cultura y Turismo indicó que se creará a partir del 1ro de octubre una lista de títulos "con contenido ilegal". Una manera de censura a los contenidos culturales juzgados como políticamente contrarios al gobierno.

Con frecuencia, China retira canciones juzgadas como políticamente incorrecta de las plataformas de música por internet.

Hasta el momento, el Ministerio no ha precisado en qué medida una canción podría poner en peligro la seguridad nacional ni cual era el contenido de la futura lista negra.

No es la primera vez

Cabe recordar que en 2019 varias plataformas de música por internet en China continental tuvieron que retirar de su catalogo canciones consideradas como himnos de protesta.

Entre los títulos prohibidos se encuentra la canción Do you Hear The People Sing? (La canción del pueblo, en español), del filme musical Los Miserables, una pieza musical entonada durante las manifestaciones antigubernamentales en la región semiautónoma de Hong Kong.

Se cree que al haber cerca de 50 mil karaokes y lugares de entretenimiento en el país la aplicación a la ley y los controles de la misma resultaran una misión particularmente difícil.

Estas son algunas de las canciones que China ya tiene prohibidas en los Karaokes:

1. “Americano”, Lady Gaga

2. “Anne Frank,” Ivana

3. “Aunt Beat,” New Treasure Island Sport Band

4. “Been In Love,” Andy Hui

5. “Black,” Pak-ho

6. “Bloody Mary,” Lady Gaga

7. “Broken Heart,” Yida Huang

8. “Burning Up (Madonna Cover, Nick Remix),” Britney Spears

9. “Can Understand the Pain,” Spray Brothers

10. “Can’t Keep My Hands Off You,” Simple Plan

11. “Candy,” Ken Hirai12. “Chinese Girl,” Linzi Xi

13. “Cloudy Sunflower,” Wei Li-an

14. “Cool Kids,” Natalie Walker

15. “Dawn,” Doll

16. “Deadline,” Hins Cheung

17. “E.T. (feat. Kanye West),” Katy Perry

18. “End,” Ivana

19. “Epiphyllum,” Khalil

20. “Face,” Linzi Xi

21. “Feat,” Hins Cheung

22. “Flashback,” Yida Huang

23. “For Love,” Wei Li-an

24. “Forget Forget,” Andy Hui

25. “Freaking Me Out,” Simple Plan

26. “Gently Dancing,” New Treasure Island Sport Band

27. “Glimmer,” Yida Huang

28. “Go! Go!” New Treasure Island Sport Band

29. “Good Night,” Yoga Lin

30. “Good Thing,” Jue Yan

31. “Hair,” Lady Gaga

32. “Happiness Is a Small Matter,” Nian Dong

33. “Happy End,” Nian Dong

34. “He Is a Shanghai Girl,” New Treasure Island Sport Band

35. “Honey and the Bee,” Owl City

36. “How Are You,” Michael Wong

37. “How to Say I Do Not Love You,” Hsiao

38. “Human Cloning,” Hsiao

39. “I Am Silly Woman,” Kary Ng

40. “I Am Sorry,” Linzi Xi

41. “I Know You I Favorites,” Doll

42. “I Want It That Way,” Backstreet Boys

43. “I’m OK,” Spray Brothers

44. “Intro,” Linzi Xi

45. “Judas,” Lady Gaga

46. “Keep,” Yida Huang

47. “Last Friday Night (T.G.I.F.),” Katy Perry

48. “Loser of the Year,” Simple Plan

49. “Love Language of Words,” Dong Qian Business

50. “Love Love,” Take That

51. “Love Stone Eggs,” Kary Ng

52. “Love Wins Strategy,” Khalil

53. “Lyrics,” Nian Dong

54. “Marry The Night,” Lady Gaga

55. “Mars,” Natalie Walker

56. “Miss Address,” Ivana

57. “Mobei your Broken Heart,” Shawn

58. “Money Song,” New Treasure Island Sport Band

59. “My Dearest,” Mei

60. “Never Had Such a Love,” Andy Hui

61. “No Mushroom Friends,” Khalil

62. “Not the Case Is Not Alone,” Jue Yan

63. “Once Upon a Time in the Sky,” Mai Kuraki

64. “One Day,” Ken Hirai

65. “One Million Kinds of Kisses,” Rachel Liang

66. “P.S. I Love You,” Hins Cheung

67. “Plant Life,” Owl City

68. “Pretty Things,” Take That

69. “R & B,” Ken Hirai

70. “Ranging from the,” Dong Qian Business

71. “Rhapsody,” Hsiao

72. “Run the World (Girls),” Beyoncé

73. “Selfless,” Kary Ng

74. “Sing Forever,” Ken Hirai

75. “Sister Friend,” Rachel Liang

76. “Smiley Face,” Pak-ho

77. “Some People Care About You,” Doll

78. “Sorry That I Loved You,” Nian Dong

79. “Souvenir,” Yoga Lin

80. “Taipei Rainy Sunday,” Michael Wong

81. “Thank You for Your Inspiration,” Jue Yan

82. “The Edge of Glory,” Lady Gaga

83. “The Flood,” Take That

84. “The Real World,” Owl City

85. “There Are Like Tears,” Mei

86. “This is Not Silly,” Doll

87. “Today Should Be Very Happy,” Pak-ho

88. “Treasures,” Spray Brothers

89. “Uptight,” Natalie Walker

90. “Vista,” Ivana

91. “When We Were Young,” Take That

92. “With Forest,” Pak-ho

93. “Woke Up,” Yoga Lin

94. “Yilaomailao,” Doll

95. “Yiyi,” Ella Koon

96. “You,” Hsiao

97. “You Can Only Miss,” Hsiao

98. “You Look at Me,” Mei

99. “You Say I Handsome,” Shawn

100. “You Suck At Love,” Simple Plan

EFVE