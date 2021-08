Joe Biden pide a estadounidenses vacunarse contra covid-19 antes de la temporada de huracanes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a los estadounidenses que viven en estados donde suele haber huracanes a que se vacunen cuanto antes por si tuvieran que ser evacuados, para no exponerse a contraer la covid-19 en refugios colectivos.



"Es probable que este mes lleguen algunos huracanes fuertes", dijo Biden durante una reunión en la Casa Blanca sobre el impacto de la pandemia en la respuesta a la temporada de huracanes.



Se espera que haya hasta diez huracanes en el Atlántico en la actual temporada, que comenzó en junio y concluye el 30 de noviembre, según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EU. (NOAA), que considera probable que la actividad ciclónica sea mayor de lo normal este año.



"Si usted no está vacunado cuando llega un desastre natural, si resulta que tienen que evacuarle y tiene que quedarse en un refugio, no quiere añadir la covid-19 a la lista de peligros que va a tener que enfrentar", subrayó Biden.



El presidente recordó que los estados donde están subiendo los contagios porque hay un menor índice de vacunados, como Florida, Texas, Alabama o Misisipi están precisamente entre los territorios "donde hay más riesgo" de huracanes.



"No podemos prevenir los huracanes, pero sí podemos prevenir que la gente enferme gravemente y muera por covid-19", recalcó Biden.



El mandatario conversó sobre el tema en la Casa Blanca con la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Deanne Criswell; el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci; y la asesora de Biden para respuesta a emergencias, Caitlin Durkovich, entre otros.



En lo que va de temporada en el Atlántico se han formado cinco tormentas tropicales con nombre, de las cuales Elsa se transformó en un huracán, frente a las dos tormentas que suelen formarse en un año regular, señaló EFE.



La reducción de los vientos cortantes verticales y el aumento del monzón en África occidental son algunas de las condiciones que aumentarán la actividad estacional de huracanes, aunque en la actual no se prevé que se produzcan los históricos registros de la temporada de 2020, según la NOAA.