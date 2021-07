¿Mezclar vacunas AstraZeneca y Pfizer es recomendable? Expertos nos lo explican

A más de un año de la pandemia por Covid-19, y luego de que algunas farmacéuticas desarrollaran el químico que ayuda a combatir esta enfermedad a nivel mundial, se han levantado incógnitas alrededor de su uso y eficacia ante las nuevas cepas del virus como la Delta.

Aunque las vacunas fabricadas por AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Sputnik V y Pfizer-BioNTech han demostrado su gran eficacia para inmunizar a la gente contra el coronavirus, los expertos buscan la forma de sacarles el mayor provecho y aumentar su poder.

Ante esto, los científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, están probando combinaciones de las vacunas fabricadas especialmente por AstraZeneca, Moderna, Novavax y Pfizer-BioNTech.

¿Es seguro mezclar dosis de vacunas anticovid?

De acuerdo a los datos que los investigadores recabaron hasta el mes de junio, una dosis de AstraZeneca reforzada con una de Pfizer es segura y además parece aumentar la los niveles de anticuerpos hasta en seis veces.

Esto incluso fue respaldado en días pasados por un estudio realizado por expertos en Corea del Sur, pues aseguraron que en más de 499 casos de estudio se aplicaron dosis combinadas y el resultado reveló que, efectivamente, los anticuerpos neutralizantes aumentan considerablemente.

La OMS no lo recomienda

La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud precisó que la combinación de dosis puede ser peligrosa e insegura debido a que no se cuenta con los suficientes datos para respaldarla, por lo que invitó a la sociedad a no hacerlo para no arriesgar su integridad física.

Por su parte los investigadores de la Universidad de Oxford y del departamento de salud de Corea del Sur seguirán recopilando datos para estar seguros de que combinar dosis no es peligroso y hacer de esta una opción viable para que los gobiernos puedan ofrecerlo.