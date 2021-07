¿Sabías que Japón tiene otra bandera? Conoce la polémica detrás del sol naciente

Un círculo rojo, que representa al sol, sobre un fondo blanco son los elementos que conforman la bandera de Japón (la llaman Hinomaru, que significa círculo solar) y es identificada por contener el menor número de componentes.

De acuerdo con información de la BBC, es un símbolo oficial desde 1999, al ser acordado así desde la Asamblea Legislativa.

Pero existe otra bandera que se conoce como la del Sol Naciente o Kyokujitsu-ki, en la que en centro también está el círculo rojo, pero la diferencia está en que se encuentra rodeada de 8 o 16 rayas del mismo color.

Ambas insignias han sido utilizadas y en el segundo caso no es oficial, pero fueron incluso utilizadas al mismo tiempo en periodos de conflictos, la Armada Imperial la usó como emblema oficial cuando colonizó la Península de Corea e invadía China y otras naciones asiáticas, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, fue un símbolo que ocupó la Marina, aunque la reputación cambió cuando realizaron acciones en contra de la población local, documentó la BBC.

Actualmente, ha sido ocupada en protestas por grupos de ultraderecha en Japón, pero también ocupada por la población cuando realiza algún festejo y la siguen usando los militares

El Gobierno nipón ha descartado que sea usada con un fin político o sea un símbolo de militarismo, y lo ha calificado como un malentendido.

Pero fue en el 2019 cuando Corea del Sur hizo una petición al Comité Olímpico Internacional (COI) para que no se permitiera el uso de la insignia duranta la justa olímpica, porque les significa “cicatrices y dolor” de crímenes de guerra y opresión, por lo que compararon que el símbolo era similar a una esvástica de los nazis, por lo que también consideraron que el posible uso de la bandera iba en contra de los valores del espíritu olímpico.

Los organizadores de la justa olímpica indicaron que no prohibirían su uso, descartando que fuera una declaración política, aunque a la delegación de Corea del Sur le fue solicitado que quitaran de la Villa Olímpica banderas y mensajes que hacían referencia al conflicto entre ambas naciones.

Es una bandera que, por ejemplo, la FIFA ha prohibido que se utilice en los estadios.

“La llamada bandera del Sol Naciente como la actual bandera nacional de Japón 'Hinomaru' no son más que ofensivas, y no hace más que recordarles el colonialismo y atrocidades de Japón en tiempos de guerra”, dijo Takashi Yoshida, profesor de Historia de Western Michigan University, en Estados Unidos, en un artículo en The Conversation.

