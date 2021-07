Argentina aprueba opción X para definir género en documentos oficiales

El documento nacional de identidad en Argentina suma desde este miércoles la opción "X" a la hora de definir género masculino y femenino de la persona solicitante, según establece un decreto presidencial que pone al país sudamericano a la vanguardia en este plano en América Latina.

La norma establece la posibilidad de incorporar una tercera opción con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad de género, contemplado por ley desde 2012, señaló AFP.

"La nomenclatura 'X' en el campo 'sexo' comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", reza el decreto publicado en el boletín oficial.

El presidente Alberto Fernández entregó este miércoles los primeros tres documentos bajo la nueva nomenclatura en un acto realizado en el Museo del Bicentenario, contiguo a la casa de gobierno.

"Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos", dijo el mandatario y celebró que haya "mil modos de amar, ser amado y ser felices".

La norma argumenta que "el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida".

"Hay otras identidades además de la de hombre y mujer y deben ser respetadas", sostuvo el presidente.

La Federación Argentina LGBT celebró lo que definió como un "avance histórico en materia de derechos" gracias al "activismo de las organizaciones".

"Si bien la utilización de la 'X' no es totalmente abarcativa en el reconocimiento en la amplia gama de identidades que hay, es un paso importante en el camino hacia la igualdad real de derechos", opinó la Federación en un comunicado.

En ese sentido consideró que "es la mejor manera de poder reconocer un derecho y de no perder otros, hasta que se dé un cambio más profundo a nivel global".

Por su parte el presidente Fernández consideró que "la sanción del matrimonio igualitario fue el principio de todo este camino hacia la diversidad", al recordar la ley que está vigente desde 2010.

Recientemente Argentina también aprobó una ley que estableció un cupo laboral trans en la administración pública nacional.

La nomenclatura 'x' en el campo correspondiente al sexo figurará en el documento nacional de identidad (DNI) y en el Pasaporte.

Con este cambio Argentina se suma a otros países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.