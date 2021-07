¿Por qué Reino unido no vacunará contra Covid-19 a todos los menores de edad?

Este lunes, el Reino Unido informó que solo ofrecerá vacunas contra el Covid-19 a los niños que tienen problemas de salud subyacentes, dijo el ministro para el Despliegue de Vacunas contra el Covid-19, Nadhim Zahawi, tras las últimas recomendaciones de los asesores de vacunas del gobierno.

"La recomendación en este momento es no vacunar a los menores de 18 años sin problemas de salud subyacentes. Pero el JCVI (Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización) continuará revisando los nuevos datos y considerará la posibilidad de recomendar la vacunación de los menores de 18 años sin problemas de salud subyacentes en el futuro", dijo Zahawi durante una sesión informativa en el Parlamento.

La vacuna se ofrecerá a menores de entre 12 y 15 años que tengan un trastorno neurológico, síndrome de Down, un sistema inmunitario debilitado o discapacidades de aprendizaje profundas o múltiples.

Asimismo, los menores de 17 años que estén a punto de cumplir 18 años, también podrán recibir la dosis para asegurarse de que están protegidos cuando cumplan 18 años, dijo Zahawi.

A la vez, los niños que vivan con personas inmunodeprimidas también se les ofrecerá la vacuna aunque su edad sea de entre 12 y 15 años.

Pfizer

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo independiente en Reino Unido, ha aprobado la vacuna de Pfizer/BioTech para aplicar en personas de 12 años en adelante, ya que cumple con solidos estándares de seguridad, eficacia y calidad.

A través de un comunicado, el Secretario de Sanidad, Sajid Javid, dijo que ha aceptado las recomendaciones de expertos y ha dado instrucciones al servicio de salud pública (NHS) del país para que haga los preparativos para la ampliación de la distribución "lo antes posible".

Covid en personas jóvenes

El Covid-19 es un virus que se transmite entre personas, cuando existe algún tipo de contacto cercano con un enfermo, puede contagiarse a través de los ojos, la nariz y la boca, si es que se tocan con las manos, tras haber tocado una superficie contaminada.

Es por lo anterior que las autoridades sanitarias han hecho el llamado a mantener sana distancia, un constante lavado de manos y, en algunos sectores de nuestro país, cuarentena obligatoria.

Asimismo, se ha determinado, además, que existen personas que tienen factores de riesgo que aumentan sus posibilidades de desarrollar una enfermedad grave, entre los que destacan:

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Personas con Obesidad

Sin embargo, esto no significa que quienes no pertenezcan a los grupos de riesgo no puedan contraer la enfermedad. De hecho, de acuerdo a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las investigaciones indican que niños y adultos jóvenes tienen las mismas probabilidades de infectarse que otros grupos etarios; sin embargo, la enfermedad los afecta de manera menos agresiva.

