¿Por qué no se debe comparar el virus del mono B con la pandemia de Covid-19?

Luego que en los últimos días se difundiera la noticia de que un hombre ha muerto en China tras contagiarse del conocido como virus del mono B, se han encendido las alarmas de los ciudadanos pues en algunos medios han destacado sus síntomas y debido a la pandemia de Covid-19, la preocupación crece,

Sin embargo, lo que está ocurriendo actualmente no tiene nada que ver con lo que pasó en su día con el SARS-CoV-2, pues para empezar esta no es una enfermedad nueva, pues se conoce desde ella desde 1932 y, de hecho.

Por otro lado, pese a que esta muerte del hombre chino ha sido la primera víctima del virus del mono B en el país, no es la primera en el mundo y además se conocen varios casos por todo el globo, sobre todo por América del Norte. Es por eso que estos puntos son los puntos importantes entre ambas enfermedades.

El virus del mono B fue identificado por primera vez en 1932. Foto: Especial

¿Qué sabemos del virus del mono B?

Hay que destacar que el virus del mono B, es el nombre corto de la enfermedad causada por la infección del Herpesvirus simiae B. Los principales afectados con este patógeno son los macacos, entre los que se encuentran, los monos rhesus y los macacos cangrejeros.

La mayoría de estos animales no suelen experimentar síntomas de la infección, sin embargo, si contagian a un humano, por medio de fluidos o secreciones corporales mediante las mucosas o pequeñas heridas, pueden dar lugar a una enfermedad bastante grave.

Los síntomas son fiebre, cefalea y náuseas y posteriormente la inflamación cerebral, situación que comienza a generar daños neurológicos y terminan con la muerte del paciente. La mortalidad en humanos se sitúa entre un 70 por ciento y un 80 por ciento.

Sin embargo los seres humanos no deben ser muy susceptibles al contagio, pues solamente se han documentado unas pocas decenas desde que se descubrió en 1932 y la mayoría de ello son científicos pues ellos tienen un amplio uso del mono rhesus en investigación

¿Por qué no se compara con la pandemia de Covid-19?

En primera instancia esta no es una enfermedad nueva, además se sabe que no es muy contagiosa entre humanos y su origen está muy claro, por lo que esto la hace más fácil contenerla y sobre todo no es normal que la población general se encuentra frecuentemente interactuando con macacos.

Sin embargo, en lo único en que sí coinciden las dos enfermedades es que están relacionadas con un mal manejo de animales salvajes en contención.