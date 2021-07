¡Otra vez Miami! Techo de edificio de tres pisos colapsa; el inmueble ya fue desalojado

De nueva cuenta un siniestro volvió a encender las alarmas en Miami, Estados Unidos, luego que el techo de un edificio habitacional de tres pisos, ubicado en el noroeste de la ciudad se derrumbara y ocasionara numeroso daños materiales. Tras recibir los primeros reportes, las autoridades locales se trasladaron de inmediato al sitio, en donde realizaron las primeras evaluaciones para corroborar las causas del siniestro.

Personal de bomberos desalojó el inmueble y realizó corte a la circulación para evitar el paso de habitantes por la zona afectada. Los primeros reportes llegaron en el transcurso de la tarde de este jueves, y aunque aun no se han dado a conocer las causas que provocaron el derrumbe hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas. Por ahora, la policía informó en sus redes sociales que se encuentra verificando el lugar para y así permitir que los lugareños puedan retornar a sus hogares.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó del siniestro en sus redes sociales: “Esta es la escena del colapso parcial del techo en un edificio de apartamentos de tres pisos ubicado en el 17500 NW 68 Avenue. El edificio fue evacuado y no hay ocupantes en el interior. En este momento, no se han reportado heridos”, se lee en Twitter.

Sube a 93 la cifra de víctimas del derrumbe en Miami-Dade

Otras tres víctimas mortales de las hasta ahora 97 contabilizadas oficialmente en el derrumbe de un edificio residencial de 12 plantas en Surfside, en el condado de Miami-Dade, Florida, fueron identificadas, informaron este viernes las autoridades. Ya son 93 los cadáveres identificados, según indicó hoy la policía de Miami-Dade en un comunicado.

Los tres últimos corresponden a Rosa Saez, de 70 años; Miguel Leonardo Kaufman, de 65, cuyos cuerpos fueron extraídos de la montaña de escombros del edificio el sábado y viernes pasados, respectivamente, y María Popa, de 79 años.

Ayer fueron identificadas otras cuatro víctimas mortales, entre ellas una adolescente de 14 años, Valeria Barth. Su cuerpo y los de Mihai Radulescu, de 82 años; Michelle Anna Pazos, de 23, y Myriam Notkin, de 81, fueron extraídos de los escombros de hormigón y hierros entre el pasado viernes y el domingo.

"Se han retirado más de 26 millones de libras de hormigón y escombros a medida que continuamos avanzando en la pila", señaló la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, antes de la identificación en las últimas horas de Popa.

Aún hay 8 personas no localizadas

El número de personas no localizadas tras el derrumbe del edificio de 12 pisos ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas se situó hasta este miércoles en al menos 8, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.

La oficina del médico forense del citado condado continúa trabajando en la identificación de restos humanos. Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades.

La causa del colapso del edificio Champlain Towers South, en el que había 55 apartamentos, se encuentra bajo investigación federal. Los Institutos Nacionales de Estándares y Tecnología y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU están entre las agencias federales que recopilan en estos momentos datos para la investigación.