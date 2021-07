Demócratas en el Senado de EU alcanzan presupuesto de 3.5 billones de dólares

Los demócratas del Senado anunciaron el martes por la noche que habían llegado a un acuerdo presupuestario que preveía gastar la enorme cantidad de 3,5 billones de dólares en la próxima década, allanando el camino para su campaña para invertir recursos federales en programas de cambio climático, atención médica y servicios familiares. buscado por el presidente Joe Biden.

El acuerdo marca un paso importante en el impulso del partido para cumplir con el objetivo de Biden de impulsar una economía que fue devastada por la pandemia y encaminarla hacia el crecimiento a largo plazo, e incluye una expansión de Medicare de los beneficios de visión, audición y dentales para los estadounidenses mayores. , un objetivo de los progresistas.

Pero los demócratas que respaldan el acuerdo enfrentan posibles objeciones de sus facciones rivales moderadas y progresistas, y tendrán que trabajar duro para convertir sus planes en una legislación que puedan impulsar en un Congreso estrechamente dividido sobre lo que podría ser una oposición republicana unánime.

"Estamos muy orgullosos de este plan", dijo a los periodistas el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y. “Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer. Vamos a hacer esto por el bien de hacer que la vida de los estadounidenses promedio sea mucho mejor ".

Biden estaba programado para asistir a un almuerzo a puerta cerrada en el Capitolio el miércoles con todos los demócratas del Senado "para guiarnos hacia la promulgación de este maravilloso plan", dijo Schumer.

En total, la ambiciosa propuesta refleja la visión de Biden de realizar las inversiones potenciales más importantes en la nación en años, algunos dicen que a la par con el New Deal de la década de 1930. Junto con un esfuerzo bipartidista más reducido de $ 1 billón de carreteras, carreteras y obras públicas tradicionales que también se están negociando, representan cerca del esfuerzo inicial de más de $ 4 billones del presidente que podría llegar a casi todos los rincones del país.

El objetivo de los demócratas es impulsar una resolución presupuestaria que refleje el acuerdo del martes en la Cámara y el Senado antes de que los legisladores se vayan al receso de agosto. La resolución establece solo parámetros generales de gastos e ingresos, dejando la financiación real y las decisiones específicas sobre qué programas se ven afectados, y exactamente cuánto, para una legislación posterior.

No obstante, aprobar un presupuesto será una gran ayuda para el esfuerzo de los demócratas de promulgar su posterior proyecto de ley de financiación. Eso se debe a que el presupuesto contiene un lenguaje que permitiría a los demócratas pasar la medida de gasto de seguimiento a través del Senado 50-50 con solo una mayoría simple, no los 60 votos que los republicanos podrían exigir mediante un obstruccionismo que acaba con los proyectos de ley.

Es probable que la legislación de gastos posterior no comience a aprobarse en el Congreso hasta el otoño, apuntó AP.

El martes por separado, un grupo bipartidista de senadores continuó trabajando en una tercera medida que gastaría alrededor de $ 1 billón en carreteras, sistemas de agua y otros proyectos de infraestructura, otra prioridad de Biden. Biden y 10 senadores, cinco de cada partido, acordaron un esquema de esa medida de compromiso el mes pasado, y los negociadores han trabajado desde entonces para desarrollarlo.

Al discutir el acuerdo presupuestario, Schumer y otros legisladores no respondieron cuando se les preguntó si tenían el apoyo de los 50 senadores demócratas, que necesitarán para tener éxito. Tampoco tienen prácticamente margen de error en la Cámara, donde no podrán perder más de tres votos demócratas y aún así prevalecer.

Los moderados como los senadores Joe Manchin, DW.Va. y Kyrsten Sinema, D-Ariz., Aún podrían exigir más cambios para reducir el precio del plan y el impacto en los ya enormes déficits federales. Los progresistas en ambas cámaras podrían insistir en reforzarlo u otros cambios.

El senador Bernie Sanders, I-Vt., El presidente del Comité de Presupuesto y otros progresistas presionaron inicialmente por una línea superior presupuestaria de $ 6 billones, mientras que los moderados del partido insistieron en un precio mucho más bajo. Biden había propuesto alrededor de $ 4.5 billones.

El anuncio de los demócratas el martes dejó sin respuesta muchas preguntas sobre su acuerdo presupuestario. Estos incluían cuánto recaudaría mediante aumentos de impuestos sobre los ricos y las corporaciones y otros ingresos para pagar sus costos; cuánto se gastaría en programas específicos; y cómo se reducirían o eliminarían las propuestas de Biden para encajar en la legislación.

Schumer dijo que la propuesta pediría financiar las prioridades presupuestarias de Biden "de una manera sólida". También dijo que incluiría una prioridad de Sanders y otros progresistas: una expansión de Medicare, el programa federal de seguro médico para personas mayores, para cubrir los servicios dentales, de la vista y de la audición.

Sanders dijo que el acuerdo pondría fin a una era en la que, dijo, los ricos y las grandes empresas no soportaban lo suficiente la carga de financiar programas gubernamentales.

“Esos días se han ido”, dijo. "Las corporaciones ricas y grandes comenzarán a pagar su parte justa de impuestos, para que podamos proteger a las familias trabajadoras de este país".

El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, uno de los principales moderados que ayudó a dar forma al paquete presupuestario, dijo que la medida se pagaría en su totalidad con ingresos compensatorios, pero no proporcionó detalles. Biden ha propuesto financiar la medida con impuestos más altos para los ricos y las corporaciones y reforzar el presupuesto del IRS para que pueda recaudar más ingresos de los delincuentes.

El presupuesto incluirá un lenguaje que pide que no aumenten los impuestos a las personas que ganan menos de $ 400 mil al año, una demanda de Biden o a las pequeñas empresas. La disposición fue descrita por un asistente demócrata que solicitó el anonimato para discutir las negociaciones.

En infraestructura, los senadores de ambos partidos se reunieron el martes por la noche y su acuerdo bipartidista volvió a encarrilarse, después de días de disputas. Los legisladores dijeron que apuntaban a una nueva fecha límite el jueves para resumir los detalles a pesar de la oposición de líderes empresariales, activistas externos y algunos senadores republicanos sobre cómo pagarlo.

El esfuerzo de infraestructura bipartidista se puso en duda el martes temprano cuando los republicanos dijeron que era poco probable que estuviera listo para una votación la próxima semana, como se esperaba.

Pero los senadores que salieron de la reunión sugirieron que no habían resuelto tanto las preguntas sobre cómo pagar el paquete, pero las superaron, aparentemente aceptando que algunas de las fuentes de ingresos propuestas pueden no aprobarse en las evaluaciones formales de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso. anotador fiscal no partidista de los legisladores.

Manchin dijo que esperaba que el puntaje de la CBO, como se le llama, mostrara que “todo está pagado. Si no es así, tendremos que hacer algunos ajustes ".

Incluso si el grupo bipartidista puede cumplir con su nueva fecha límite para el acuerdo, todavía es muy probable que el proyecto de ley esté listo para su votación la próxima semana.

Los senadores han tenido problemas para acordar las fuentes de ingresos para financiar el plan de $ 1 billón, que incluye alrededor de $ 579 mil millones en nuevos gastos más allá de los gastos regulares ya financiados por los impuestos a la gasolina y otras fuentes.

Se necesitarían al menos 10 senadores republicanos para respaldar el proyecto de ley de infraestructura, uniéndose a los 50 demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos porque aún sería vulnerable a un obstruccionismo.