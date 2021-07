Cubana de la tercera edad explica cómo es vivir en la isla | Video

En redes sociales se hizo viral el video de una mujer de la tercera edad que explica cómo es vivir en Cuba y porqué decidió salir a las calles a manifestarse. Ahí cuenta que la gente ya está cansada y aburrida por la situación social que vive la isla. En parte por las decisiones gubernamentales y también por el bloqueo que se vive desde el año 1960.

En el video dice las cosas de manera muy simple y muy clara. Ahí habla sobre los cortes de luz, la falta de comida y la falta de oportunidades de trabajo. En el video también se puede ver la fotografía de la mujer en el momento en el que se encontraba en la manifestación, con una olla en la mano y una pala de madera para hacer ruido.

Hay que recordar que en los días recientes, los ciudadanos cubanos han salido a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Miguel Diaz-Canel, que ocupa el cargo de presidente desde el 10 de octubre de 2019.

"Estoy aburrida de pasar hambre"

La mujer explica en el video los problemas que vive en Cuba y la falta de oportunidades para poder vivir de manera digna. "Me fui a la calle, porque estoy aburrida de pasar hambre, de necesitar trabajo. No tengo agua y no tengo nada. Los apagones, estos apagones me ponen malísima. Me falta el aire y quiero poner el ventilador, pero no puedo", explica.

Además, habla sobre la falta de luz y los problemas que esto ocasiona. "Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla. Y uno se aburre, se cansa. Está uno loco, arrebatado. Tengo que operarme de un ojo y no tengo quién me arregle. No encuentro a nadie que me arregle el ojo, tengo cataratas y no veo por un ojo y casi me estoy quedando ciega del otro", finalizó.

El video se ha hecho viral en sólo unas horas y explica la forma en la que viven muchos ciudadanos cubanos, que parece que están decididos a poner un alto.