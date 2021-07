Día Mundial del OVNI: Series, películas y documentales para comprender el fenómeno

Este 2 de julio se festeja un día muy especial para todos los fanáticos de la vida fuera de la Tierra, pues se conmemora el Día Mundial del OVNI.

En 1953 se le dió el nombre de Objeto Volador No Identificado (OVNI), el cual fue inspirado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El Día Mundial del Ovni, coincide con el aniversario del Incidente Roswell, ocurrido en 1947, fecha en la que se vivió el primer acercamiento.

Según los reportes una supuesta nave espacial colisionó en el desierto de Nuevo México, posteriormente se abrió el debate sobre la existencia de seres extraterrestres en el planeta.

El festejo a este particular día se ha celebrado desde 2021. Con este día festivo, los creyentes buscan crear conciencia de la presunta existencia de objetos voladores no identificados.

Este año, la organización World UFO Day convocó al público a un concurso para componer el himno de la festividad.

La manera ideal para festejar es día fuera de mundo sería viendo películas y series o hablar con amigos sobre la supuesta vida fuera de la tierra.

Es por ello que te dejamos una lista de las mejores películas sobre extraterrestres para que las disfrutes con tus amigos.

"Hombres de Negro"

Los Hombres de Negro se han convertido en los héroes de la ciencia ficción. Y es que estos agentes especiales han protegido a la Tierra de todos los parásitos del Universo.

Los hombres de negro son agentes especiales que forman parte de una unidad totalmente secreta del Gobierno. Su misión cosiste en controlar a los alienígenas. Dos de estos agentes descubre a un terrorista galáctico que pretende acabar con la Tierra.

"Contacto"

Protagonizada por Jodie Forter, quien interpreta a la Dra. Eleanor “Ellie” Arroway, una científica del SETI que encuentra pruebas fehacientes en vida extraterrestre y es elegida para tomar contacto por primera vez.

"El cuarto Contacto"

Si lo que te gusta es una combinación de suspenso con ciencia ficción, El Cuarto Contacto es para ti.

Desde los años sesenta, un desproporcionado número de personas han sido reportadas como desaparecidas alrededor de Nome, Alaska. A pesar de las investigaciones del FBI, la verdad detrás de estas desapariciones nunca han sido descubiertas. La psicóloga Abigail Tyler podría estar cerca de resolver los misterios, ya que mientras atiende a sus pacientes, ella descubre que han sido secuestrados por extraterrestres.

"Señales"

Sin salirnos mucho del esquema de suspenso, te recomendamos ver Señales. Película dirigida por Night Shyamalan y protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Phoenix.

Esta película nos presenta a una familia de campo compuesta por un padre viudo, sus dos hijos y su hermano, que viven en una granja en Bucks Country, Pennsylvania.

Un día al despertar se dan cuenta de que algo o alguien ha marcado circulas en sus campos de maíz que rodean la granja. A partir de ese momento se desatan sucesos fuera de su entendimiento.

"E.T."

La popular cinta dirigida por Steven Spielberg cuanta la historia de la amistad entre Elliot, un chico solitario de diez años, y un visitante de otro planeta que pierde su nave espacial. Elliot se encuentra con su pequeño amigo y lo lleva a su casa en donde vive con su hermano mayor, su pequeña hermana y su mamá; el padre de la familia los habría abandonado hace algún tiempo.

“Día de la Independencia”

Catástrofes y ciencia ficción protagonizadas por Will Smith en 1996, la cual trata sobre una invasión alienígena al planeta Tierra el día 2 de julio, y la victoria de la humanidad el 4 de julio, mismo día en el que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

“Alien”

Un clásico de la ciencia ficción de los años 90. La nave Nostromo se dirige a la Tierra tras una misión convencional de extracción minera con sus tripulantes en estado de hibernación. Sin embargo, el ordenador principal decide despertarlos antes de tiempo ante la recepción de una señal desconocida.

“Marcianos al ataque”

Dirigida por el excéntrico Tim Burton, cuenta la historia de un reportero de televisión, interpretado por Jeff Daniels, que un día se encuentra con un marciano (Christopher Lloyd) en su casa al que pertenece convertir en noticia pese que todos sus intentos terminan fracasando.

Series

“Los Expedientes Secretos X”

Ahora que si lo tuyo son las series no te puedes perder un clásico del mundo extraterrestre. Se trata de Los Expedientes Secretos X.

Agentes especiales del FBI son asignados a un grupo separado que está a cago de investigaciones únicas de casos inexplicables a los que llamaron “Los expedientes secretos x”.

"American Horror Story"

Aunque no es la primera serien en la que s pensaría la buscar temas sobre alienígenas, American Horror Story también ha tomado el tema a la hora de dar vida a una de sus historias de terror. La segunda temporada de este programa integra seres de otro planeta entre sus personajes así como abducción.

"Star Trek"

No se puede hacer una lista de series de extraterrestres sin incluir a Star Trek. Existe toda una cultura creada alrededor de esta serie que ha pasado por varias generaciones.

La serie cuenta sobre la teniente Nyota Uhura, oficial de comunicaciones y cuarta al mando de la nave, es el primer personaje principal negro y femenino de la televisión estadounidense que no era un estereotipo. La actriz, Nichelle Nichols, quería irse a trabajar a Broadway, pero el propio Martin Luther King le pidió que continuara con el personaje que ya era un símbolo del movimiento por los derechos civiles.

"Doctor Who"

Esta mítica serie de la BBC acumula ya 13 doctores diferentes con distintas aventuras y compañeros, pero manteniendo conexiones y referencias a otras temporadas, cómics, libros, etc.

Doctor Who es un extraterrestre, un Señor del Tiempo que viaja con una máquina, la Tardis, por el tiempo y el espacio ayudando a otros. La Tardis está camuflada como las antiguas cabinas londinenses para pedir ayuda a la policía.

Junto a la Tardis y sus compañeros de viaje, está serie ofrece un sin fin de mundos distintos. En Prime Video tienes de la temporada 5 a la 10, es una pena que no puedas verlas todas desde 1963, pero para introducirte en este universo puedes comenzar por la temporada que más te apetezca y con paciencia ir descubriendo toda su cultura.

Documentales

Si quieres que las cosas tomen más seriedad puedes ver estos documentales para debatir sobre la vida en otros planetas.

Unacknowledged: an expose of the world’s greatest secret

Este documental destaca la investigación del Dr. Steven Greer, un reconocido ufólogo, quien se encarga del estudio del fenómeno ovni a través de materiales como fotografías, videos, entrevistas y documentos clasificados sobre la existencia de vida extraterrestre.

Bob Lazar: Area 51 & flying saucers

El físico Bob Lazar es un personaje que a través de los años se ha dedicado a cuestionar la existencia de los ovnis y la tecnología que implementan. En el documental disponible en Netflix el personaje quiere dar a conocer los secretos del Gobierno que descubrió mientras trabajó en la zona militar conocida como S-4.

El show de Jaime Maussan

El investigador Jaime Maussan ha sido un destacado personaje en el mundo de la ufología. Durante años se ha dedicado a reelar casos del fenómeno ovni en su programa ‘El show de Jaime Mausssan’, el cual está disponible en Netflix en su primera temporada con 26 episodios de poco más de veinte minutos cada uno. Y aunque se le ha cuestionado la veracidad de mucho de su material, no cabe duda que sigue siendo un referente en el tema extraterrestre.

