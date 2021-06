Encuentran documentos militares británicos sobre Rusia en una parada de autobús

Documentos clasificados del Ministerio de Defensa del Reino Unido en los que se aborda la posible reacción de Rusia al paso de un destructor británico frente a Crimea fueron encontrados esta semana por un ciudadano en una parada de autobús de Inglaterra, ha revelado este domingo la BBC.



Dicha persona, que encontró en Kent cerca de 50 páginas de material sensible, que incluyen correos electrónicos y presentaciones en PowerPoint, contactó con la cadena pública y ha optado por mantener el anonimato.



Un portavoz del Ministerio de Defensa afirmó que uno de sus trabajadores había informado previamente del extravío de documentos y consideró "inapropiado" hacer más comentarios al respecto.

Documentos con detalles de operación "Op Ditroite"

Entre la información que contienen los papeles hay detalles sobre el paso del destructor británico HMS Defender por las aguas frente a la península de Crimea que esta semana elevó la tensión entre Londres y Moscú.



La Armada rusa asegura que efectuó disparos de advertencia después de que el barco británico no reaccionó a llamamientos para retirarse.



El Reino Unido negó esa versión y aseguró que su buque realizaba "un paso inocente a través de aguas territoriales ucranianas, de acuerdo con el derecho internacional" y no escuchó ninguna salva de advertencia.



Los documentos que han emergido sugieren, sin embargo, que Londres ya contaba con que Rusia podía responder de manera agresiva a la incursión del destructor.



La operación, bautizada como "Op Ditroite", fue abordada el pasado lunes por altos cargos de Defensa que esperaban una "fiesta de bienvenida" por parte de las fuerzas rusas.



"Al haber pasado de una actividad defensiva a una actividad operacional, es altamente probable que las interacciones con la RFN (Armada rusa) y la VKS (Fuerza Aérea) se vuelvan más frecuentes y asertivas", advierte uno de los documentos.



Los papeles encontrados en una parada de autobús abordan asimismo planes militares en Afganistán, algunos de cuyos detalles la BBC no ha revelado para proteger la seguridad del personal británico en ese país.



Entre otras cuestiones, se analiza la posibilidad de mantener presencia militar del Reino Unido en Afganistán una vez haya terminado la misión de la OTAN liderada por Estados Unidos.

Por EFE

