Brasil rompe récord con 115 mil nuevos casos de Covid-19 en un día

Los contagios en Brasil continúan a la alza después de que se registró un récord de 115 mil 228 nuevos casos confirmados de Covid-19 en un día, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Explicó que esto se debe a que su brote muestra nuevos signos de aceleración a pesar de las jornadas de vacunación.

Brasil registra la cifra de muertos por SARS-CoV-2 más alta del mundo después de Estados Unidos, con más de medio millón de vidas perdidas, según el recuento oficial del ministerio.

El país carioca marcó el hito de 500 mil muertes por Covid-19 durante el fin de semana con protestas a nivel nacional contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno.

La nación sudamericana ha tardado en lanzar vacunas; hasta el momento tiene solo el 12% de los brasileños completamente inmunizados. Los esfuerzos se han acelerado recientemente, con ciertos estados como Sao Paulo prediciendo vacunas para todos los adultos para septiembre.

Jair Bolsonaro es acusado por el mal manejo de la pandemia

El gobierno de Jair Bolsonaro está bajo escrutinio por demoras y presuntas faltas de conducta en la obtención de vacunas, ya que no respondió a las primeras ofertas de Pfizer el año pasado.

En cambio, el gobierno llegó a un acuerdo por una vacuna más cara fabricada por Bharat Biotech de India.

Un funcionario del Ministerio de Salud de Brasil dijo a los fiscales que enfrentó la presión interna de un asistente del entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello, para que comprara la inyección de Bharat.

En una rueda de prensa el miércoles, el secretario de la Presidencia de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, dijo que no había habido tráfico de influencias en el acuerdo de Bharat y que las vacunas no tenían un precio excesivo. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no respondió a la solicitud de comentarios sobre las acusaciones.

Reuters

lhp