Casa Blanca admite que EU no logrará meta de vacunación para el 4 de julio

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este martes que no llegará a su objetivo de que el 70 % de los adultos del país haya recibido al menos una dosis contra la covid-19 para el próximo 4 de Julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes.

Según los últimos datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), a fecha de este martes el 55,9 % de la población (más de 144 millones) mayor de 18 años está completamente inmunizado y el 65,4 % (más de 168 millones) ha recibido al menos una dosis.

Sin embargo, las tasas varían considerablemente de unas zonas a otras del país. Un total de 16 estados de EU. más el Distrito de Columbia han alcanzado la meta del 70 %, mientras que hay cuatro -Misisipi, Wyoming, Luisiana y Alabama- con menos del 50 % de adultos a los que se les ha administrado alguna dosis, arroja el conteo del diario The New York Times.

El coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la covid-19, Jeff Zients, destacó en una rueda de prensa los "asombrosos" logros alcanzados en los últimos meses, como haber conseguido rebajar los casos de la enfermedad en un 90 % desde comienzos de año.

Unas semanas extra

No obstante, Zients aseguró que para alcanzar el "audaz" objetivo marcado en marzo pasado por Biden de tener al 70 % de los adultos de EU. con al menos una dosis para el 4 de Julio, Día de la Independencia del país, se van "a necesitar unas semanas extra".

"La realidad es que muchos jóvenes estadounidenses han sentido que la covid-19 no es algo que les afecte y han estado menos interesados en ser vacunados", comentó el responsable.

"Nos queda trabajo por hacer en ese segmento (de edad)", reflexionó Zients, quien apuntó que podría ser un problema "dado que la variante Delta está en alza" en el país.

Zients destacó que sí que se alcanzará la meta del 70 % en los mayores de 27 años para el 4 de Julio.

Asimismo, subrayó que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero, el porcentaje de adultos vacunados ha pasado del 5 % al 65 %, y agregó que la vacunación continuará hasta acabar con el virus.

Sobre las bajas tasas de vacunación entre los jóvenes, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el Gobierno va a "redoblar" sus esfuerzos, especialmente entre los jóvenes de entre 18 y 26 años para animarlos a que se inmunicen.

Colaboraciones con "influencers"

Entre esas medidas están colaboraciones como la que ha hecho el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, con "influencers" en redes sociales empleadas por los jóvenes como TikTok e Instagram, o como un chat en WhatsApp en español para motivar a aquellos que hablan este idioma.

Ante la ralentización de la campaña de inmunización y los bajos índices en algunas zonas, Fauci avisó este martes de la posibilidad de brotes "localizados" de covid en algunas áreas, aunque descartó que vayan a ser tan graves como los registrados antes de la aparición de las vacunas.

"Hay un peligro, un peligro real, si hay una persistencia en la obstinación (a no) vacunarse, podría haber brotes localizados", indicó Fauci, quien aseguró que esto es "total y completamente evitable" si uno se inmuniza.

E hizo hincapié en que "la principal amenaza" actual para EU. es la mutación Delta del virus, como ocurre en el Reino Unido en la actualidad.

En ese sentido, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, puntualizó que esa variante "representa una serie de mutaciones que podrían llevar a otras futuras que esquiven la vacuna".

"Es por eso que es tan importante vacunarse ahora para acabar con la cadena de infección, la cadena de mutaciones que podría llevar a una variante más peligrosa", avisó.

Un estudio publicado el lunes por los CDC apunta que es menos probable que los jóvenes se vacunen contra la enfermedad en EU. que las personas mayores.

Desde el 19 de abril, todas las personas mayores de 16 años son aptas para recibir la vacuna de la covid en EU, pero a fecha del 30 de mayo solo la mitad estaba completamente vacunada, con los menores índices entre los adultos de 18 a 39 años.

Dudas entre los jóvenes

De acuerdo al estudio de los CDC, desarrollado entre marzo y mayo, el 34 % de los encuestados de entre 18 y 39 años respondió que se le había administrado la vacuna.

Además, el 51,8 % de personas en esa franja de edad dijo estar ya inmunizado o que planeaba hacerlo, frente al 23,2 % que respondió que probablemente se vacunaría o que no estaba seguro, y el 24,9 % que contestó que posiblemente no o que en absoluto lo haría.

Los CDC precisan en su análisis que los adultos de entre 18 y 24 años fueron los que presentaron una menor probabilidad de haber recibido una vacuna contra la covid y los que menos seguros estaban sobre si inmunizarse.

Si se observa la franja de 18 a 39 años, los que menos intención tenían de vacunarse o no estaban inmunizados eran aquellos con ingresos y un nivel educativo más bajo, no disponían de seguro médico, eran afroamericanos no hispanos y quienes residían en los suburbios de ciudades.

El estudio cita la preocupación sobre la seguridad de la vacuna y su efectividad las principales razones mencionadas por los jóvenes para no vacunarse.

Con información de EFE.

rcb