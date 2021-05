¡Trump hace berrinche! Explota en IRA, tras decisión de Facebook de mantener veto en sus cuentas

Donald Trump no regresará pronto a redes sociales para interactuar con sus seguidores e impulsar su carrera hacia las elecciones de 2024, algo que lo pone de mal humor. Este miércoles, tras la decisión de Facebook de mantener suspendidas sus cuentas, el expresidente de Estados Unidos arremetió contra la red social y los ciudadanos, a quienes llamó "lunáticos radicales de izquierda".

Además, el exmandatario aseguró que "la gente de nuestro país no lo tolerará", mientras subrayaba que "estas empresas corruptas de redes sociales deben pagar un precio político y nunca más se les debe permitir que destruyan y diezmen [el] proceso electoral".

"Lo que han hecho Facebook, Twitter y Google es una desgracia total y una vergüenza para nuestro país. Al presidente de Estados Unidos le han quitado la libertad de expresión porque los lunáticos radicales de izquierda tienen miedo a la verdad, pero la verdad saldrá a la luz de todos modos, [y será] más grande y más fuerte que nunca", aseveró Trump.

Mantienen suspendidas las redes sociales de Trump

La junta de supervisión de Facebook determinó este miércoles que "dada la gravedad de las violaciones y el riesgo continuo de violencia, se justificó que Facebook suspendiera las cuentas" de Trump.

La resolución señaló que el expresidente "creó un entorno en el que era posible un grave riesgo de violencia" en relación a sus dichos sobre el presunto fraude en las elecciones pasadas.

Sin embargo, no todo está perdido para el magnate pues la compañía no suspenderá su cuenta indefinidamente, sino que buscaría una "respuesta proporcionada" que sea consistente con las reglas aplicadas a otros usuarios de la plataforma.

La red social tiene seis meses para completar una revisión de la duración del veto.

Trump lanza plataforma

Donald Trump lanzó este martes su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores.

La plataforma "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge vídeos del expresidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política enviadas por correo electrónico y otras noticias y permite hacer contribuciones.

Como presentación de los principios que sustenta su plataforma, Trump declara que "'Save America' (las palabras que encabezan su sitio web) trata de construir" sobre los logros alcanzados por su Administración y "apoyar a los valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento 'America First' (Estados Unidos Primero)".

Y añade que su objetivo es "garantizar" el "mantenimiento" de America First en la política exterior e interior del país y el orgullo de "enseñar la verdad sobre nuestra historia y celebrar la rica herencia y tradiciones nacionales".

