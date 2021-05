Cinco de mayo: búsquedas más ABSURDAS y DIVERTIDAS que hacen a Google sobre este día en EU

En Estados Unidos, muchos de sus ciudadanos tienen un gran cariño por la conmemoración del Cinco de mayo, sin embargo, ellos no lo hacen por la Batalla de Puebla, el importante acontecimiento histórico que ocurrió en México hace más de 150 años. ¡Nada de eso! En cambio, lo toman como un día para divertirse y realizar actividades "tradicionalmente" mexicanas como comer tacos, beber tequila y hasta romper piñatas.

Se dice que una de las razones por las que se celebra esta fecha mexicana en Estados Unidos tiene que ver con Ignacio Zaragoza, el general que nació en Texas cuando aún era parte de territorio mexicano.

Ignacio Zaragoza FOTO: Colección Museo de Historia Mexicana

Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829 en la comunidad de Bahía del Espíritu Santo, lo que hoy es la ciudad tejana de Goliad. Incluso, en 1999, el Senado de Texas declaró a Goliad el lugar oficial para celebrar el Cinco de Mayo.

Sin embargo, la realidad es que muchos estadounidenses no saben muy bien qué se celebra este día y solo lo relacionan con "una fiesta mexicana", mientras que otros han puesto un poco más de empeño y se han decidido a investigar en Google información sobre este día, lo que ha dado lugar a las búsquedas más graciosas que podrían surgir.

Aquí te compartimos algunas.

¿Cuándo es el Cinco de Mayo?

Parece broma, pero es verdad. Miles -sino es que millones- de personas han hecho esta búsqueda en Google.

¿Lo peor? Las búsquedas que siguen son muy similares.

¿Cuándo es el Cinco de Mayo de 2021?

Afortunadamente, cada cinco de mayo cae en cinco de mayo. Aunque si se refieren al día de la semana en que cae, este año es miércoles.

¿Cuándo fue el Cinco de Mayo de 2019?

Sospechoso o no, el cinco de mayo de 2019 fue cinco de mayo, y cayó en domingo.

¿Qué es Cinco de Mayo en español?

Cinco de mayo en español es exactamente eso, o May 5th, en inglés. ¿Lo habrán buscado también en el traductor?

El Cinco de Mayo ¿es el Día de Muertos?

Cerca, solo son 6 meses de diferencia. Aunque realmente es una pregunta muy válida si no sabes nada de las tradiciones mexicanas, lo importante es tener la disposición para aprender.

Bebidas para el Cinco de Mayo sin tequila

¿Sin tequila? ¿Bromean? FOTO: Pixabay

Cinco de Mayo para niños pequeños / para personas mayores / para perros

Vaya, esto sí no me lo esperaba, pero me agrada la idea de que cada quien tenga su propia festividad adaptada.

El Cinco de Mayo ¿tiene que ver con la mayonesa?

Sin problemas podría ser una frase de Homero Simpson o de algún personaje aficionado con la "mayo"(nnaise), pero es una búsqueda de internet.



CRS