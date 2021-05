Racista agrede a mexicana de la tercera edad y empleados de restaurante: VIDEO

A pesar de que se ha luchado mucho en Estados Unidos por combatir el racismo, siguen habiendo casos que apenas los captan en video, se viralizan de inmediato. Es el caso de un hombre que agredió a una mujer mexicana de la tercera edad y a los empleados de un restaurante en Florida.

A través de las redes sociales circula una grabación del momento en que el agresor, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad, insulta a la mujer quien al parecer sufrió un ataque de pánico. Esto, fuera del establecimiento donde después arremetió contra el personal durante cerca de 10 minutos.

"Quiero saber porque ustedes… por qué ustedes siguen 'interfiriendo' con los ciudadanos de Estados Unidos, no eres de Estados Unidos, ¿o eres ciudadana de los Estados Unidos, de dónde eres?", le dijo el hombre quien se mostró molesto porque no eran ciudadanos de la Nación Americana.

Les pide la Green Card

El hombre, quien cada vez que se ponía más agresivo les solicitó la tarjeta que acreditara su permanencia legal en Estados Unidos, a través de la Green Card, siendo un simple ciudadano. No obstante, seguía insultándolos y cuestionando su permanencia en el país.

Tras decirle que para qué quería ver su identificación, el agresor les dijo que era un problema que le competía debido a que muchos ilegales se encuentran en diversos lugares de la nación y reciben dinero sin habérselo ganado.

"-Sí, sí es mi problema, soy un ciudadano de los Estados Unidos, no me gusta que ustedes manejen por nuestras escuelas y también que reciban dinero que no se han ganado, ni si quiera… ¿puede hablar inglés?", les dijo el hombre.

Al parecer, no es la primera vez que este sujeto encara a personas y las agrede bajo el mismo argumento. Asimismo, agrede a los empleados de otros restaurantes del mismo estado.

?? Racist in Florida harasses and traumatizes elderly woman pic.twitter.com/oqKyNp5Ysk — Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) May 28, 2021

