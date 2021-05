Escuela censura escote de alumnas en foto de anuario; los acusan de censura y sexismo

Se hizo viral una serie de fotografías en las que una secundaria de Estados Unidos censuró el escote de varias alumnas, para el anuario escolar de la institución. Esto sucedió en la escuela Riley O’Keefe de Atlanta, Estados Unidos.

A través de fotografías del antes y el después, los alumnos y usuarios de redes sociales mostraron su descontento por el acto que consideraron de censura y sexismo. La fotografía se había tomado con la ropa que llevaron las chicas, en donde algunas tenían un pequeño escote. En la otra imagen se ve la foto editada por la escuela.

Lógicamente los padres y los alumnos preguntaron la razón por la que se había hecho esto. Al menos 80 fotografías de las alumnas fueron editadas. Ahí se les agregó tela a las playeras, para hacerlas lucir más conservadoras . Las redes sociales se llenaron de furia y burlas.

Las redes sociales mostraron su molestia

Luego de las acusaciones y la molestia que mostraron las alumnas, los padres de familia y las redes sociales en general, la secundaria, dijo que las fotos no cumplían con los códigos académicos de conducta. “Las alteraciones digitales fueron una solución para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran incluidos en el anuario”, explicaron.

Pero las estudiantes acusaron que el día en que se tomaron las fotos no les dijeron que existía algún problema. "Me sentí segura ese día y me veía bien”, dijo Zoe Iannone, una estudiante de tercero de secundaria. Además, explicó que cuando vio la foto alterada se sintió muy sexualizada, porque le hicieron sentir vergüenza por el escote que llevaba.

Ahora, debido a la presión de los padres, la junta escolar de la secundaria incluyó este polémico tema, que se abordará en la próxima reunión, con la asistencia de varios padres.

