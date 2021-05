“Nunca he sido títere de nadie”: responde Iván Duque a Patricia Janiot en entrevista

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue entrevistado por la periodista de Univisión, Patricia Janiot, donde fue cuestionado por la crisis social y política, que hoy se vive en el país colombiano. La entrevista ocurrió el pasado 14 de mayo y fue transmitida en vivo, por lo que el incómodo final de la charla se hizo viral en redes sociales.

Janiot cuestionó a Duque sobre el calificativo “títere” con el que se han referido al presidente por sus decisiones, incluso, de palabras de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.

“Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. Decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?, le preguntó la periodista a Duque.

Sin embargo, la pregunta le generó cierta molestia al presidente. Duque le contestó que nunca sería títere de nadie y le pidió respeto a la comunicadora. Además, refirió que él recibido uno de los gobiernos más complejos por diversos factores como la pandemia, la migración y los paros.

“Me da pena Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto. Creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”, respondió Iván Duque.

Usuarios comparten memes de entrevista Iván Duque - Patricia Janot

Ante la respuesta del presidente Iván Duque en la entrevista con Patricia Janiot, los usuarios de redes sociales comenzaron a inundar el internet con memes criticando al mandatario. Y todos llegan a la misma conclusión que Uribe, que es un títere.

Es increíble cómo el títere de Duque tiene fama a nivel internacional



Esto fue lo que respondió cuando le preguntó la Periodista Patricia Janiot:



"varias veces lo han caracterizado a usted como un títere"



Miren lo que respondió



