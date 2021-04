China tiene una LISTA SECRETA de viajeros FICHADOS que incluye famosos y todo tipo de personas

China está creando una lista secreta con viajeros internacionales que están siendo fichados y vigilados por su agencia de seguridad, en los aeropuertos del país.

La lista, que obtuvo The New York Post, incluye alrededor de 700 personas entre las que figuran todo tipo de ciudadanos, y no se especifica la razón por la cual se han anotado en este documento. El medio agregó que recibieron una hoja de cálculo con 687 registros en los que se incluye el nombre, fecha de nacimiento y número de pasaporte de cada individuo.

Según el diario, esta lista se reunió tomando en base los viajeros que llegaron el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái, China, entre 2018 y 2020, e incluso hay datos de algunos niños.

El registro fue obtenido por la compañía australiana Internet 2.0, que se especializa en ciberseguridad y que anteriormente ya había conseguido los datos de 160 australianos y más de 100 británicos que estaban anotados.

Noticias Relacionadas Joe Biden quiere PELEA, grupo de ATAQUE de un portaviones de EU regresa al mar de la China Meridional

Robert Potter y David Robinson, directores ejecutivos de la empresa aseguraron que esta es una prueba de cómo el gobierno del país asiático busca controlar no solo a su población sino también a todos los que ingresan a su territorio.

“[Es] una visión sin precedentes de cómo China está construyendo su estado de vigilancia con tecnología y cómo aprovecha los datos como medio de control. Este sistema nos da una idea de las ambiciones de China de recolectar lo que pueda, imponer su voluntad dentro de su jurisdicción y violar las normas de privacidad y responsabilidad”, afirmaron.

¿Quiénes están fichados?

De acuerdo con The New York Post algunos de los nombres que destacan son el de Ashanti Shequoiya Douglas, la cantante que pasó por el aeropuerto en 2018. Así mismo, figuran los nombres de ejecutivos de Apple, Microsoft, GE Healthcare, Pfizer y Merrill Lynch.

De igual forma, está registrado un empleado de una documentalista que viaja constantemente entre California y Corea del Sur, y un empleado del Departamento de Estado de EU, que labora en la Organización de Asuntos Internacionales.

acmg