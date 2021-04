Desde el más allá, la princesa Diana vuelve a UNIR a sus hijos William y Harry

Luego de la entrevista con Oprah Winfrey, Harry y el príncipe William habían estado un poco distanciados. Sin embargo, ahora su madre regresa de ‘la tumba’ para volver a unirlos.

De acuerdo con el Daily Mail, los hermanos lograron llegar a un acuerdo para crear un monumento especial para honrar la memoria de la princesa Diana. El diario detalla que, desde hace varios años se había hablado sobre la opción de colocar una estatua de la fallecida princesa en el palacio de Kensington.

Pero, no fue sino hasta ahora cuando finalmente los hermanos llegaron a un acuerdo sobre el diseño de la escultura, y está planeado que se inaugure el próximo 1 de julio.

Jane Sidell, inspector de obras en Londres, declaró al diario que además de haber aprobado la estatua también se encontró el lugar perfecto. Se trata del ‘Jardín Hundido’, donde podrá estar sin afectar el paisaje del resto del palacio.

“La localización ha sido escogida cuidadosamente, con la estatua situada a un lado de uno de los caminos del llamado jardín hundido, cerca de un espacio abierto entre los setos. Será visible para el público que visite el jardín pero no afectará a las vistas del palacio o desde el mismo debido a su posición ligeramente hundida", afirmó.

Los príncipes William y Harry habían mantenido una relación excelente durante muchos años, y constantemente se les fotografiaba juntos en toda clase de eventos. Sin embargo, luego de la boda del menor de los hermanos con Meghan Markle, surgieron muchos rumores de un quiebre entre ellos.

Las cosas se complicaron luego de la entrevista de la pareja con Oprah, el pasado 7 de marzo, y de acuerdo con el conductor Gayle King, quien es amigo de los príncipes, solamente habían tenido algunas conversaciones pequeñas pero “nada productivo”.

“Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre. La palabra que me dieron fue que esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos de haber iniciado al menos una conversación ", aseguró el presentador en el programa This Morning una semana después.