"Tuitear es fácil": Alexandia Ocasio-Cortez es de los PEORES congresistas de EU, revela estudio

Alexandria Ocasio-Cortez es la reina de Twitter, pero tiene menos éxito en la elaboración de leyes, pues una nueva encuesta la ubica entre los miembros menos efectivos del último Congreso de Estados Unidos.

Según la encuesta del Centro no partidista para la Legislación Efectiva, un proyecto conjunto de la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Virginia, AOC -como también se le conoce a la estadounidense- presentó un total de 21 proyectos de ley que el centro definió como "sustantivos", sus legislaciones no recibieron ninguna acción en los comités, ni votaciones en el piso, y ninguna se convirtió en ley.

“Presentó muchos proyectos de ley, pero no logró que recibieran ningún tipo de acción en el comité o fuera del comité y si no pueden pasar por el comité, no pueden aprobarlo en la Cámara”, Alan Wiseman, politólogo de Vanderbilt y codirector del centro, dijo a The New York Post.