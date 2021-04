"Lo que está pasando es inhumano" Alexandria Ocasio-Cortez critica medidas migratorias de Biden

Los congresistas de Estados Unidos no han sido indiferentes ante el aumento de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos en busca de asilo. Gran parte de las personas indocumentadas terminan en centros rebasados en su capacidad, donde las condiciones vulneran sus derechos humanos. Ante esta situación, la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó las medidas que el presidente Joe Biden ha desplegado tras esta problemática y aseguró que "lo que está pasando es inhumano".

La también activista se pronunció por medio de una asamblea digital que se transmitió el miércoles a través de su canal de YouTube. Ahí dijo que las familias afectadas por las políticas migratorias merecen reparación de los daños. Sin embargo, indicó que lo que está pasando respecto a esta situación se debe a un fracaso de ambos partidos, es decir, tanto del republicano como del demócrata.

AOC, como también se le conoce, afirmó que estas consecuencias se deben a que las instalaciones que albergan a las personas indocumentadas fueron establecidas como si formaran parte del sistema penitenciario. Por ende, las condiciones son poco adecuadas para cubrir las necesidades de quienes se alojan ahí:

Durante más de una hora, la congresista habló de las fallas y retos que existen ante la crisis migratoria, luego de que varias personas la señalaran por no tocar el tema con la misma frecuencia con la que lo hacía mientras Donald Trump era presidente.

Y si bien dijo que las condiciones de hacinamiento que prevalecen actualmente son "horribles", "inaceptables" y "bárbaras", aseguró que hay una gran diferencia entre la administración de Biden y la de Trump.

Por último, la funcionaria demócrata indicó, a través de su cuenta de Instagram, que la situación no responde a una crisis de migración, sino del imperialismo. Y, afirmó que a muchos de los críticos de la estrategia del gobierno actual no les importa el bienestar de las personas que cruzan la frontera:

"Gran parte de nuestra conversación nacional, que no es una conversación sobre inmigración, está impulsada por personas a las que no les pueden importar menos los inmigrantes. Alguna gente dice, '¿por qué no estás hablando de la crisis fronteriza?' o "¿por qué no lo estás hablando de esta manera?" Bueno, estamos hablando de eso, simplemente no les gusta cómo lo estamos hablando".