¿Home office permanente? Empresas de Nueva York desocupan oficinas pero las consecuencias podrían ser graves

El trabajo remoto ha sido una estrategia clave para evitar la propagación del Covid-19. De esta manera, tanto los empleados como los empresarios han descubierto las ventajas que tiene el home office, lo que ha llevado a múltiples compañías a adoptar esta medida como algo permanente.

Nueva York no ha sido la excepción y algunos empleadores han reducido sus espacios de trabajo, o incluso los han abandonado por completo. Esto ya comienza a tener consecuencias significativas en el desarrollo de la ciudad.

De acuerdo con una encuesta de The Partnership for New York City, a un año de que iniciará la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, sólo un 10% de los colaboradores de Manhattan han regresado a trabajar a las instalaciones destinadas por sus empresas. Y, ante la prevalencia de los contagios, se espera que muchos de ellos sigan desempeñando sus actividades desde su hogar.

Esto podría cambiar en septiembre, cuando la mayoría de los ciudadanos ya estén vacunados contra el nuevo coronavirus, permitiendo que el 45% del personal de varias empresas retorne a las oficinas. Mientras que los grandes empleadores plantean que más de la mitad de su plantilla continúe con sus labores a distancia.

Foto: Freepik.com

Uno de los casos más sonados es el de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos y que podría implementar un modelo de rotaciones, donde sus empleados podrían trabajar parte de su jornada en el corporativo y otras de manera remota, como informa The New York Times. En consecuencia, ya ha liberado un espacio de 65 mil metros cuadrados que subarrendará.

Las consecuencias del home office en NY

Según un reporte de The Wall Street Journal, empresas como Salesforce o PricewaterhouseCoopers también ofrecen oficinas que tienen alquiladas y que no pueden abandonar debido a los contratos que firmaron.

Tras estas modificaciones, el distrito financiero presenta un aumento del 80% en los espacios disponibles de subarrendamiento. Además, los precios han caído cerca del doble en comparación con la escala digital.

Es cuestión de tiempo para que los efectos se perciban a una magnitud mayor. Las arcas municipales podrían perder hasta 2.500 millones de dólares en recaudación por el impuesto de propiedades en el próximo año fiscal.

Por ello, las autoridades ya buscan implementar estrategias para instar a las empresas a reocupar sus espacios. Un ejemplo de ello es el decreto del alcalde de la ciudad, Bill Blasio, el cual ordena que todos los empleados del Ayuntamiento vuelvan a sus sitios de trabajo desde el próximo 3 de mayo. Así, busca marcar una pauta y enviar un mensaje a las compañías de NY.

Por otra parte, muchos neoyorquinos ven esta crisis como una forma de replantear los problemas que afectan a la entidad desde hace tiempo, como los altos costos de alquiler y vivienda, las deficiencias en el transporte público y la infraestructura enfocada a los automóviles.

