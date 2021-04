Encuentran a decenas de migrantes que se ocultaban en casas de seguridad en Texas; fueron llevados ahí por traficantes

Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a más de 30 migrantes que se encontraban escondidos en varias "casas de seguridad" en la región de Laredo, Texas.

Según se indica en un comunicado de CBP, los hallazgos se dieron desde el 29 de marzo. El primero se concretó luego de un reporte cerca de Zacate Creek, donde seis personas indocumentadas se ocultaban dentro de una residencia. Una hora más tarde, personal del condado de Webb localizaron una segunda casa, cerca del centro de Laredo, donde otros siete migrantes se resguardaban.

En días posteriores se encontraron más lugares identificados como "casas de seguridad", donde ciudadanos latinoamericanos permanecían para evitar ser deportados. Finalmente, se detuvieron a 31 personas. La mayoría eran provenientes de El Salvador, Guatemala y México.

Foto: CBP

Además, se determinó que los migrantes no siguieron las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, ya que no llevaban cubrebocas ni practicaron el distanciamiento físico. Por ende, se les realizaron exámenes para saber más sobre su estado de salud, aunque los resultados no fueron dados a conocer públicamente.

"El aumento de las infecciones por la Covid-19 no ha impedido el contrabando y el alojamiento de grandes grupos de personas en refugios. Esto no solo pone en peligro a las personas que que ingresan irregularmente, sino también a la seguridad de nuestra nación" detalló el informe de la Patrulla Fronteriza.

Estos hallazgos se han dado también en otros puntos del país. Como informa EFE, el pasado jueves 1 de abril, un ciudadano informó sobre la llegada de un grupo de migrantes a una residencia en Imperial, California. En total, se encontraron a 18 personas, todas originarias de México y quienes arribaron al lugar en un vehículo blanco, tipo camión, con el logotipo de una empresa en la puerta lateral.

Las autoridades han vinculado las casas de seguridad como una estrategia de los traficantes para esconder a los indocumentados después de haber cruzado la frontera y mientras esperan continuar en su camino. Como los propios migrantes declaran, sus celulares les son retirados y no tienen acceso al lugar donde se guardan los alimentos, sino que deben esperar a que los contrabandistas se los proporcionen. Por ende, están expuestos a todo tipo de peligros.

DFC