Donald Trump llama a BOICOTEAR la liga de béisbol y a OCHO empresas GIGANTES de EU por esta razón

Aunque no tiene ni tres meses que abandonó la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump quiere recuperarla a como dé lugar, por lo que ya inició su campaña para dividir al país, lo que le dio frutos en 2016. Esta vez, el exmandatario pidió boicotear a la Liga Mayor de Béisbol y a ocho empresas más.

Las compañías que el magnate llamó a boicotear son gigantes en el mercado como Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS y Merck.

¿La razón? Seguir el ejemplo de los "demócratas radicales de la izquierda" que hacen boicot a quienes les ofenden, según un comunicado de Save America, un grupo recaudador de fondos para su campaña.

FOTO: AFP

En el texto, Trump dijo que los republicanos y conservadores pueden jugar mejor el mismo juego "sucio" que a su juicio hacen los demócratas con empresas y además son "muchos más", de acuerdo con la agencia EFE.

Sin embargo, Trump no especificó el motivo exacto por el que los estadounidenses deberían boicotear a la Liga Mayor de Béisbol y a las compañías citadas.

Trump retoma el fraude electoral

En el comunicado, el presidente 45 de Estados Unidos dijo que los demócratas "arreglaron y robaron" las presidenciales de noviembre de 2020 y, por si fuera poco, "boicotean y asustan a las compañías hasta la sumisión".

"No vuelvan a comprar sus productos si no ceden", dijo. Aunque no dio más detalles al respecto.

Trump concluyó la misiva con un mensaje en el que pide no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos. "No queremos una nación socialista. Feliz Pascua", señaló. FOTO: AP

Trump engañó a seguidores para recibir donaciones de campaña

El expresidente pudo haber hecho trampa para obtener recursos por parte de sus simpatizantes sin que estos fueran conscientes de ello, con el fin de financiar su campaña de reelección para el 2020, la cual perdió frente a Joe Biden.

Así lo sugiere un reportaje de The New York Times, donde se indica que el candidato y WinRed, la empresa que procesaba sus donaciones en línea, implementaron un acuerdo en línea desde marzo de 2020, con la cual los partidarios del republicano, al donar, tenían que desmarcar manualmente una casilla para no autorizar un cargo recurrente. Si no lo hacían, se les cobraba una donación semanal que terminaría hasta el día de las elecciones, en noviembre.

Además, en junio, el equipo agregó un botón que duplicaba la donación de las personas. Y, al igual que el otro, debía quitarse la selección de manera manual. De lo contrario, el cobro se efectuaba.

La mayoría de los donantes no estaban conscientes de la situación y se percataron de los cobros hasta el momento de revisar sus transacciones bancarias. Incluso, una de las compañías de tarjetas de crédito más grandes del país informó que el 3% de las quejas de fraude recibidas a finales de 2020 fueron para reportar estos cargos.

CRS