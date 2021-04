¿Codo y sin imaginación? El REGALO de cumpleaños que Donald Trump repite cada año para Melania

Donald Trump no se caracteriza por ser un hombre detallista, por lo que hoy que su esposa Melania cumple 51 años, la ex primera dama no se espera una gran fiesta o sorpresa por parte de él, sino todo lo contrario. Esto debido a que ya en el pasado el expresidente de los Estados Unidos ha confesado qué es lo que siempre le regala a su pareja.

"Una tarjeta de felicitación" es la respuesta que más veces ha dado Donald Trump cuando se le ha preguntado.

Así lo demostró en 2018 cuando aún era presidente. En una entrevista para la cadena Fox, el presentador le cuestionó qué le regalaría a Melania en su cumpleaños, a lo que el magnate respondió: "Creo que me voy a meter en un lío".

Posteriormente, Trump indicó que era un hombre muy ocupado "para andar buscando regalos", pero aún así dijo que le había comprado a Melania "una bonita tarjeta de felicitación y unas bonitas flores".

FOTO: AP

¿Lo peor? Trump da el mismo regalo para cualquier ocasión. En la Navidad de 2019 al contactar a las fuerzas armadas, un soldado le preguntó al entonces presidente qué le regalaría a su esposa, y su respuesta fue la misma: "Una tarjeta de felicitación".

Mientras que unos meses después, en su último año de mandato, Donald Trump quiso lucirse y sorprender a Melania en su cumpleaños. Para ello, pidió a los estadounidenses un millón de firmas para imprimirlas en otra tarjeta de felicitación que él le daría a su esposa.

FOTO: AP

¿Melania y Donald se divorcian?

Desde los últimos días de Trump como presidente, aumentaron los rumores sobre el divorcio de la pareja presidencial, sin embargo, todo parece indicar que su relación es más fuerte que nunca.

De hecho, en marzo presentaron un proyecto compartido: la web 45office.com, a través de la cual mandan felicitaciones de cumpleaños y saludos en bodas. Esta iniciativa busca volver a impulsar la carrera del exmandatario al mantener el contacto con sus seguidores.

En este proyecto está acompañado de su pareja, pues también incluye la posibilidad de contratar a uno de los dos o a los dos para acudir a bodas y bautizos.

En el sitio web, la presentación de Donald indica que el expresidente "lanzó el movimiento político más extraordinario de la historia, destronó dinastías políticas, derrotó al establishment de Washington y se convirtió en el primer verdadero forastero elegido como presidente de los Estados Unidos".

Mientras que de Melania destaca que "durante su tiempo en la Casa Blanca, se convirtió en embajadora de la bondad y defensora de los niños".

