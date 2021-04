Asesinan a mujer TAXISTA; desaparaeció tras un VIAJE y encontraron su CADÁVER escondido en una casa

Rossana Delgado una venezolana de 37 años y mamá de dos hijos perdió la vida después de salir a trabajar como taxista. Fue el 16 de abril que desapareció y una semana después encontraron su cadáver abandonado en un hogar de Georgia en Estados Unidos. Al momento hay cuatro personas aprehendidas en relación al homicidio de la mujer.

De acuerdo con el Buró de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) reveló que el cuerpo de Delgado fue hallado en una vivienda de Cherry Log, en Georgia, cuando algunos elementos policíacos revisaron la vivienda. La agencia de seguridad también puntualizó que los sospechosos fueron identificados como Megan 'N', Juan Ayala 'N', Óscar 'N' y Mario Alberto 'N'.

«Se cree que los cuatro sospechosos más un quinto, que aún no se ha identificado, ya no se encuentran en Georgia. Se ha alertado a las autoridades de todo el país sobre estas personas", reveló el GBI .

Aquí los sospechosos:

Hasta el momento se desconoce si existe una relación entre Delgado y los sospechosos, ni por el posible móvil detrás de su muerte o detalles de la misma.

Según Yhony Castro, esposo de la víctima, alrededor de las 7:00 pm del 16 de abril fue la última vez que habló con su esposa; ella le dijo que iba a realizar un último viaje con una mujer a quien llevaría a una tienda y luego iría de regreso a su hogar junto con sus hijos.

"Me dijo que si ya iba para la casa, que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa. Yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo", reveló Castro.