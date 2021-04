Vacuna J&J: a pesar de casos por TROMBOSIS, este fin CDC podría reanudar inyecciones vs Covid-19

Luego de casi tres semanas sin ser aplicadas, este fin de semana las autoridades de los Centros de Control de Enfermedades podrían anunciar que se vuelvan a usar las vacunas de Johnson & Johnson en Estados Unidos.

De acuerdo con The Washington Post, este viernes 23 de abril se definirá definitivamente si se reanuda la aplicación de este fármaco, pero todo parece indicar que así será. Según el periódico, un par de fuentes, que pidieron permanecer anónimas, afirmaron que el fin de semana darán luz verde a su uso.

Por su parte, la comisionada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) declaró al medio que “no quería ensombrecer” las decisiones del comité asesor de los CDC, que se reunió para analizar si existe una relación entre los casos de trombosis y la vacuna del laboratorio.

De igual forma, la directora de los CDC, reveló al diario que no quería adelantarse a las noticias, pero que parecía no haber pruebas suficientes para decir que la inyección sería riesgosa. La investigadora destacó que, además de los seis casos que causaron la pausa en la vacunación, solo recibieron “un puñado” de pacientes adicionales, de las más de 7 millones las dosis aplicadas.

En una entrevista con The Washington Post, la directora aceptó que todavía hay más que se están registrados, pero “no estamos inundados de casos que nos preocupan. No teníamos cientos y miles de personas que vinieran y dijeran: 'Oh, vaya, tuve uno de esos”.

La posición de las autoridades europeas

A principios de abril fue la Agencia de Medicinas Europeas la primera en señalar la muerte de una mujer por una trombocitopenia, aparentemente causada por la vacuna de J&J. Sin embargo, el mismo medio reporta que actualmente también el organismo explicó que son más los beneficios que los riesgos, y que debería usarse nuevamente.

Durante una conferencia de prensa, Emer Cooke, director de la EMA dijo a principios de esta semana que,

“Los beneficios de la vacuna continúan superando estos riesgos y ahora tenemos información detallada en el etiquetado que alerta sobre estos riesgos, tenemos información detallada para los profesionales de la salud en caso de que surja algún problema”.

Así que, por ahora, solo falta que los CDC y la FDA emita su posición, para que pueda reanudarse el uso del fármaco, que está indicado para mayores de 18 años.

acmg