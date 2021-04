La venganza de la naturaleza: TORTUGA “vuela” contra un parabrisas y lastima a una MUJER

Este Día de la Tierra, la naturaleza demostró su poder reclamando a los humanos con un mensaje en forma de tortuga, que era tan fuerte que golpeó a una mujer en la cabeza

De acuerdo con The Daytona Beach News-Journal, una mujer de 71 años y su hija en su auto por la carretera interestatal 95, cerca del condado de Port Orange, cuando una tortuga salió volando directamente hacia su parabrisas.

La fuerza del animal, y la dureza de su caparazón, era tal que atravesó el cristal hiriendo a la abuela con un corte de varios centímetros en la frente, justo arriba del ojo. Cuando su hija vio lo que había sucedido, se detuvo y pidió ayuda, pues no sabía que era exactamente lo que había impactado su auto.

Según el medio, en la grabación que recibieron en el 911, se puede escuchar la sorpresa de la conductora cuando alguien le dice que había una tortuga.

“¿Una tortuga? ¿Una tortuga de verdad?”, preguntaba la mujer una y otra vez, mientras reportaba el incidente y solicitaba los servicios de emergencia, para que atendieran a su madre que seguía sangrando.

Los oficiales afirmaron a The Daytona Beach News-Journal, que el animal no presentó más que unos rasguños en su caparazón, pero no estaba lastimada por el cristal ni parecía tener lesiones. En cambio, la mujer de 71 años fue llevada al hospital para recibir la atención adecuada, y unas horas después salió.

No es la primera vez que sucede

A pesar de que es un accidente bastante inusual, no es la primera vez que pasa algo así en Florida. Pues News6 Orlando reportó hace cinco años que otra tortuga atravesó el parabrisas de un coche, cerca de Daltona. En esa ocasión, el animal atravesó por completo el cristal y quedó sobre el parabrisas, pero también sobrevivió.

‘Big ass turtle’ survives high-speed car crash in Florida: https://t.co/e9r7oSkRZf pic.twitter.com/gATXwvJewx — New York Magazine (@NYMag) May 14, 2016

Las imágenes de este accidente anterior sí se obtuvieron y circularon en redes sociales, y el medio de Orlando afirma que los policías creen que la tortuga estaba en la carretera cuando fue golpeada por un auto que iba a una velocidad alta, haciéndola volar por los aires con fuerza. Y probablemente esto es lo que sucedió también en el accidente más reciente.

acmg