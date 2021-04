Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los signos del zodiaco, este 17 de abril

Mhoni Vidente te dice cuáles son los horóscopos para el Sábado 17 de abril, según el signo zodiacal al que perteneces.

Aries

Fin de semana de estar con toda la buena energía alrededor de tu signo. Recuerda que tu número de la suerte es el 17 y por eso, este sábado te llegará abundancia y prosperidad. Te recomiendo que te pongas mucho perfume y algo de color rojo para acrecentar la suerte. Serán días de mucha convivencia con tu pareja y por fin decides formalizar más la relación. Cuídate de problemas del riñón e infección, trata de ir con tu médico. Tu signo siempre quiere todo para ya, pero recuerda que todo llega en su momento.

El 17 es el número de la suerte para Aries

FOTO: Archivo

Tauro

Recuerdas mucho a alguien que ya no está contigo, trata de cerrar ese círculo amoroso y avanzar en tu vida sentimental. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días o vas a visitar a tu familia. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo, así que aprende a ahorrar para un futuro. Decides vender tu carro o cambiarlo por uno más reciente. Si te quieres hacer una cirugía estética es el momento ideal, todo te va a salir de lo mejor.

Géminis

Analizas un cambio de actitud, recuerda que no te la puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudiste haber hecho diferente. Es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo y así lograr el éxito que te mereces. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas. Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto. Este sábado tendrás una renovación de energías, así que trata de prender una vela de color rojo y pedir a tu ángel guardián lo que necesitas. Tus números de la suerte son 21 y 33.

Cáncer

Fin de semana de mucho trabajo y estar arreglando asuntos personales. Te llaman para un nuevo trabajo, recuerda que en una entrevista solo debes contestar lo que te pregunten y vestirte de colores fuertes para atraer más la suerte. Te ofrecen un empleo de fin de semana que te dejará dinero extra. Te viene un golpe de suerte con los números 17 y 29. Eres muy apasionado y sexual, pero también inseguro y celoso, así que trata de cambiar eso en ti antes de tener una relación formal.

Los números de la suerte de Cáncer son 17 y 29

FOTO: Archivo

Leo

Abril es un mes muy decisivo para tu futuro, así que analiza muy bien todo antes de actuar. Tu signo es muy impulsivo en todos los sentidos y eso hace que cometas errores, por eso te recomiendo siempre estar en paz cuando vayas a tomar una decisión y meditar, que eso ayudará a que tu mente se relaje y se despeje de todo lo negativo. Te viene un dinero extra este sábado con los números 03 y 28. Los del signo de Leo siempre tienen que ser libres en su vida y por eso es difícil que encuentren una pareja estable, pero recuerda que todos tenemos la necesidad de sentirnos amados. Date la oportunidad de conocer a alguien.

Virgo

Fin de semana de dejar a un lado el estrés y pasarla de lo mejor con tus seres queridos. En este tiempo de contingencia es más difícil tener una reunión, pero trata de convivir con las personas más cercanas a tu vida para que te sientas de lo mejor. Cuídate de problemas de huesos y caídas, debes de ser más precavido. Te viene un golpe de suerte con los números 07 y 66. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo.

Libra

Te invitan a una cena y cumpleaños de un amigo. Trata de asistir, recuerda que no todo en la vida es trabajo y también necesitas quitarte el estrés de la pandemia. Sábado de tomar un curso de superación personal. Estarás conociendo a personas muy compatibles con tu signo y eso te va a levantar el autoestima. Para los Libra que están en pareja va a ser un fin de semana de estar conviviendo mucho. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Te viene un golpe de suerte con los números 04 y 23.

Escorpión

Te viene una propuesta de negocio. El amor se da sin limites y no tienes que comprarlo, así que no te de miedo estar un tiempo solo y dejar esa pareja que no es para ti. Comienza a tomar un curso de idiomas, trata de siempre estar aprendiendo. Llegan unos amigos a tu casa para un pequeña reunión, sólo traten de no arriesgarse mucho con los contagios. Te viene un golpe de suerte con los números mágicos 12 y 30. Los números de la suerte de Escorpión son 12 y 30

FOTO: Archivo

Sagitario

Tres días de suerte para tu signo, especialmente con los números mágicos que son 07, 21 y 38. Usa más los colores blanco y azul. Viernes para ajustar tus planes y metas, recuerda que por la pandemia muchas cosas no se han podido realizar, pero eso no te debe frustrar. Pones en orden todos tus pendientes en el trabajo y haces pagos de deudas atrasadas para estar más tranquilo. Recibes una invitación por parte de un amor nuevo; tu mejor compatibilidad va a ser con Aries, Leo y Capricornio, así que no lo dudes y deja entrar el amor a tu vida.

Capricornio

Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, sólo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos. Hazte un chequeo completo de salud para que estés más tranquilo. Haces unos cambios en cuestión de tu actitud y eso te va a ayudar a estar mejor de ánimos. Los Capricornio son muy explosivos y no saben como controlarse, pero es mejor tratar de estar tranquilos y podrías buscar clases de meditación. Tu mejor compatibilidad para el amor es Aries, Virgo y Escorpión, ahí encontraras el amor verdadero. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 14

Acuario

Estás atravesando por algunas situaciones inusuales en tu vida y no sabes como reaccionar, pero te recomiendo que trates de encontrar un equilibrio espiritual para que no tengas problemas emocionales. Hacer ejercicio te ayudará a incrementar tu energía positiva y liberar estrés. A los Acuario que están solteros les va a venir un amor del signo de Aries, Tauro o Virgo que va a ser muy compatible. Aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación. Decides arreglar tu cuarto y cambiar unos muebles de tu casa. Te viene un golpe de suerte con los números 27 y 06. Los números de la suerte de Acuario son 27 y 06

FOTO: Archivo

Piscis

Concéntrate más en tu vida laboral y trata de ya no hacerte tanto la víctima. A tu signo le gusta ser muy extremista, pero eso te puede traer problemas con tus jefes. También en el ámbito laboral te llegará una propuesta de trabajo mejor pagada, analiza muy bien la oportunidad antes de tomar una decisión. Este fin de semana se alinearán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida; tus signos más afines son Cáncer, Piscis y Leo, así que no dudes dejar entrar el amor. Tendrás un golpe de suerte con los números mágicos 31 y 09.

