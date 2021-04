Felipe de Edimburgo: Ella con quien le habría sido infiel a Isabel II ¿con cuántas mujeres lo vincularon?

Este sábado se realiza el sepelio oficial del príncipe Felipe de Edimburgo en Londres, luego que el pasado viernes 9 de abril falleciera en el palacio de Windsor a los 99 años. El esposo de la reina Isabel II dejó tras de si un importante legado y un matrimonio de 73 años al lado de la monarca británica y aunque a lo largo de su vida se le vinculó con diversas mujeres, hasta el momento muchos se preguntan si realmente le fue infiel a la Reina.

Aunque en la vida real no existen pruebas “fidedignas” que confirmen la teoría de que alguna vez el príncipe le fue sido infiel a Isabel II en los 73 años de su matrimonio, a lo largo de su longeva vida sí se le relacionó con diversas mujeres e incluso se dieron a conocer algunas de las cartas que se intercambiaban entre ellos. La serie de Netflix The Crown aborda este tema en diversos capítulos, sin embargo, nunca se corroboró si en efecto el príncipe Felipe cometió adulterio.

Desde que se casó con Isabel II, el 20 de noviembre de 1947, Felipe de Edimburgo fue tachado de mujeriego y se le vinculó con numerosas mujeres en su tiempo, y con una en particular cuyo nombre trascendió la prensa local, el escrutinio público y las paredes del palacio de Buckingham, la residencia real del matrimonio. Se trata de Pat Kirkwood, una artista de teatro en las décadas de 1930 y 1940.

Otras mujeres con quienes se habría relacionado Felipe de Edimburgo

Los rumores de que el príncipe Felipe de Edimburgo sostenía un romance con Pat Kirkwood fueron confirmados por personajes cercanos a la artista de teatro, quienes aseguraron en su tiempo que ambos personajes se habían visto en al menos 7 ocasiones. Kirkwood siempre negó la supuesta relación con el esposo de Isabel II, aunque los rumores continuaron.

De acuerdo con los informes de ese tiempo, citan a Michael Thornton, un amigo de la actriz, quien hasta la fecha posee cartas íntimas y poco conocidas entre Felipe y Kirkwood en donde se hace referencia a una “invasión de la privacidad,” por parte de la prensa sensacionalista de la época, así como a que “la invención y las citas falsas son la pesadilla de nuestra existencia".

Sin embargo, esta presunta infidelidad no ha sido comprobada y mucho menos aceptada por la Casa Real británica. Además de Kirkwood, al príncipe Felipe también se le relacionó con otras mujeres, entre ellas Katie Boyle, una reconocida estrella de televisión, así como con la cantante Hélène Cordet, la actriz Merle Oberon, la novelista Daphne du Maurier, la princesa Alexandra (prima de Isabel II) y la duquesa de Abercorn.

Quien sí abordó el tema de las supuestas infidelidades de Felipe de Edimburgo fue la biógrafa Sarah Bradford, quien catalogó al príncipe como un adúltero en su libro Elizabeth II: Her Life in Our Times, en donde se señala que “El duque de Edimburgo ha tenido aventuras ... aventuras en toda regla y más de una (…) Tiene aventuras y la reina las acepta. Creo que ella piensa que así son los hombres “, se detalla en el ejemplar.

mypr