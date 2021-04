ÚLTIMA HORA: ¿Me debo aplicar la VACUNA contra el CORONAVIRUS si estoy contagiado de COVID-19?

Una de las dudas que ha surgido respecto a la vacuna contra el coronavirus es si se debe aplicar la inoculación después de haber padecido o al momento de presentar la enfermedad. De última hora se dieron a conocer detalles al respecto.

La aplicación de la vacuna contra el coronavirus debe ser entre tres y seis meses después de haberse contagiado con el virus.

Hay casos de reinfección en personas que ya tuvieron la enfermedad, por esta razón los infectólogos recomiendan recibir la vacuna aunque ya se hayan contagiado.

Los pacientes recuperados también deben tener un seguimiento médico para que se les indique el momento ideal para inocularse con el fármaco contra la COVID-19 debido al tratamiento posterior que conlleva la convalecencia de la enfermedad.

“Si el paciente presenta síntomas o sospecha que puede estar infectado por ser contacto estrecho, se recomienda no vacunar hasta que tenga el alta médica. Esto no es porque la vacuna empeore el cuadro sino porque el efecto inmunológico que genera la inoculación ya está dado por la propia enfermedad”, explicó Lautauro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.