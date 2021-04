Donald Trump JUZGA a Joe Biden tras SUSPENSIÓN de la vacuna de J&J contra el Covid-19

Donald Trump no pierde la oportunidad de criticar las decisiones de Joe Biden ahora que el demócrata ocupa la silla presidencial. Tras la decisión de pausar la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson contra Covid-19, el ex-mandatario republicano aseguró que fue una elección errónea que podría traer graves consecuencias.

Hace apenas unas horas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) emitieron una recomendación conjunta para suspender temporalmente el uso del suero Janssen, luego de que varias personas presentaran efectos adversos graves después de la inyección, entre ellos, formación de coágulos sanguíneos.

El gobierno de Joe Biden no subestimó la información y se optó por no colocar dicha fórmula a los estadounidenses hasta que se tenga más información al respecto. Además, la Casa Blanca aseguró que esto no significa que la vacuna sea peligrosa, sino que es una advertencia que debe ser evaluada a profundidad, debido a que seis mujeres tuvieron trombosis y una de ellas murió como consecuencia.

Pero, quien no estuvo de acuerdo con la decisión fue Donald Trump. El republicano declaró a través de un comunicado, citado por EFE, que el suero Janssen de Johnson & Johnson funciona de manera extraordinaria y que su suspensión temporal se debió a una confabulación entre el actual presidente, la FDA y el laboratorio Pfizer.

"Los resultados de esta vacuna han sido extraordinarios, pero ahora su reputación se verá desafiada permanentemente. Las personas que ya se han vacunado estarán en pie de guerra, y tal vez todo esto se hizo por motivos políticos o tal vez sea el amor de la FDA por Pfizer" especuló el ex-mandatario.

Foto: AP

Sin mencionar sus razones para creerlo, el también empresario indicó que el personal de Pfizer tiene influencia sobre la FDA.

Cabe destacar que Trump tiene un historial de problemas con la farmacéutica estadounidense, pues él mismo asegura que la empresa buscó sabotear su candidatura, debido a que, durante su mandato, propuso regulaciones para reducir los precios de los medicamentos. Incluso, indicó que la FDA aprobó la vacuna contra coronavirus del laboratorio muy cerca de la elección para perjudicarlo.

"Recuerde, fue la FDA trabajando con Pfizer, quien anunció la aprobación de la vacuna dos días después de las elecciones presidenciales de 2020. No les agradaba mucho porque los presioné muy fuerte" indicó en su comunicado.

Por último, concluyó.

"Pero si no lo hubiera hecho, ustedes (los estadounidenses) no tendrían una vacuna durante 3-5 años, o tal vez no la recibirían en absoluto. ¡Les toma años actuar! Haga sus pruebas, limpie el registro y vuelva a poner la vacuna Johnson & Johnson en línea rápidamente. ¡La única forma de derrotar al virus de China es con nuestras excelentes vacunas!".

Pfizer ya ha negado las acusaciones de Trump y se espera que las dosis de J&J vuelvan a aplicarse luego de conocer los resultados de las investigaciones realizadas por los CDC y la FDA.

DFC