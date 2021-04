¡Son igualitos! Harry es idéntico a su abuelo, el Príncipe Felipe, cuando tenía 36 años: FOTOS

Con la cobertura de la muerte de Felipe de Edimburgo han salido a la luz antiguas fotografías del Príncipe cuando era joven, entre las que destaca una que muestra un gran parecido con el Príncipe Harry, en donde ambos visten uniformes del Reino Unido.

Chris Jackson, fotógrafo de la familia real, compartió una imagen en donde el fallecido esposo de la Reina Isabel II posó en 1957 para la portada de la revista francesa Paris Match, a sus 36 años de edad.

Bien parecido, el Duque de Edimburgo tiene un aspecto muy similar al de su nieto el Príncipe Harry, y así lo hizo notar el fotógrafo.

“Hoy me acordé de esta increíble revista vintage @parismatch_magazine de 1957 que adquirí hace unos años. Me quedé impresionado en el momento en que lo vi. Siempre me recuerda los puntos de referencia históricos únicos que proporciona la fotografía real. La portada presenta a un príncipe Felipe fantásticamente afable de gira con La Reina".