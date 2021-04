¡Hay chamba! Canadá ofrece trabajos con sueldos de hasta 55 mil pesos; conoce cómo aplicar

Si estás en búsqueda de trabajo y no has logrado obtenerlo, puede que en el extranjero esté la oportunidad que tanto has anhelado, pues recientemente una empresa ubicada en Canadá, está buscando mexicanos para que formen parte de su equipo, por lo que está ofertando vacantes con sueldos de hasta 55 mil pesos, continúa leyendo para conocer aplicar.

La vacante ofrecida es para el puesto de agente de atención al cliente, la cual fue publicada por el portal de la Secretaría del Trabajo. Y antes de que corras ha aplicar, debes tener en cuenta que dicho puesto implicaría mudarse inmediatamente a la ciudad de Saint Hyacinthe en Quebec, Canadá.

El sueldo ofrecido oscila entre los 55 mil 333 pesos al mes, mientras que el tiempo del contrato dependerá del empleador; importante señalar que en caso de aplicar, se debe contemplar que será el candidato quien deba cubrir los gastos del boleto de avión y hospedaje.

Requisitos para aplicar a la vacante

Para aplicar a esta interesante oferta laboral debes tener en cuenta varios requisitos indispensables, pues solamente se recibirán los curriculums de personas que cumplan con el perfil del puesto solicitado, estos son:

Estudios profesionales. Preferentemente universitarios, relacionados con atención al cliente o ventas

Inglés y francés avanzado para poder comunicarse de forma oral y escrita en ambos idiomas

Capacidad de organización y trabajo eficaz en equipo

Atención al detalle

Vocación al cliente

Amplios conocimientos de Office 365, Excel, Word y Outlook.

Cinco años de experiencia

Entre las tareas a desarrollar para este puesto destacan brindar servicio de primera clase al cliente, asistencia directa de atención al cliente, seguimiento a procesos de pago y facturación, elaboración de facturas comerciales, elaboración de informes, aclaración de dudas y preguntas por correo electrónico y teléfono.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si te interesa, cumples los requisitos y estás dispuesto a emprender la aventura, pueden consultar todos los detalles de la vacante aquí. También pueden llamar al 01800 841 2020, desde cualquier parte de México.

SSB