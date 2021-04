¿Karma? Asesino serial SECUESTRÓ a niña y mató a sus papás; 16 AÑOS después MURIÓ por ésta razón

Joseph Edward Duncan III, quien fue condenado a muerte en 2008 por el secuestro y asesinato de un niño de nueve años, murió la mañana del domingo 28 de marzo. Duncan estaba diagnosticado con cáncer de cerebro en estado terminal, y desde hace años en el corredor de la muerte en la Institución Correccional Federal Terra Haute.

Según registros judiciales, Duncan se declaró culpable en 2011 frente a un tribunal estatal de California por el asesinato de Anthony Martínez, un niño de 10 años en 1997, y fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. Debido a las sentencias que ya había recibido, Duncan no fue procesado por los asesinatos de dos hermanas, de 11 y 9 años, ambos ocurridos en 1996 en Bothell, Washington, aunque describió a los investigadores federales cómo cometió los delitos.

El padre de Anthony, Ernesto, dijo: “Si bien me hubiera gustado presenciar su ejecución, sabiendo que ahora está ante Dios siendo responsable por lo que ha hecho, lo que le hizo a mi hijo y los horribles crímenes que cometió con los demás, eso es la verdadera justicia ".

Anthony jugaba en el jardín de un vecino en Beaumont con su hermano menor y algunos amigos cuando fue secuestrado por Duncan el 4 de abril de 1997. Duncan primero intentó agarrar al hermano de Anthony, pero se liberó. Cuando Anthony intervino, Duncan lo agarró, le puso un cuchillo en la cabeza, lo obligó a entrar en un automóvil y se fue.

Shasta Groene, una niña víctima de secuestro por parte del asesino serial, emitió una declaración escrita tras la muerte de Duncan sobre el hombre que asesinó a toda su familia.

'Una cosa es segura, ya no existe. Ahora, podemos vivir nuestras vidas sabiendo eso. Durante tanto tiempo he estado luchando con el odio hacia ese hombre. Hoy, me desperté sintiendo que mi alma finalmente estaba libre '', dice el comunicado.