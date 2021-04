¡Dulce venganza! Joven gana una MILLONADA en OnlyFans después de que su ex la llamó "fea"

Only Fans, la red social conocida por su contenido para adultos, no solo ha hecho ganar a las y los modelos enormes cantidades de dinero, sino que también se ha convertido en la plataforma ideal para reforzar la autoestima de los usuarios. Ese es el caso de Willow Sky, quien abrió su cuenta después de que su expareja la calificara como "fea".

El exnovio de Willow Sky la humilló al decirle que "nadie la encontraría atractiva". Ante este suceso, la residente de Essex, Inglaterra le dio la vuelta a la situación y ahora gana unas 45 mil libras esterlinas (62 mil dólares) por su contenido sexy en la plataforma.

FOTO: IG @ukwillow1

Recuperó su autoestima

Entre los comentarios crueles de su ex y el inicio de su nueva vida como modelo de OnlyFans, Willow Sky dice que su confianza en sí misma se hundió.

"Es muy difícil cuando la única persona a la que siempre intentas impresionar, por la que te ves lo mejor posible y con la que quieres sentirte más cómoda y segura es la que te empuja hacia atrás y hace todo lo contrario", dijo Sky al medio Jam Press.

"Me uní porque siempre me ha interesado la industria, pero nunca supe cómo involucrarme", dijo Willow Sky sobre su decisión de convertirse en modelo en OnlyFans.

FOTO: IG @ukwillow1

"Mi amigo me contó sobre el sitio, así que me inscribí, pero estaba un poco escéptica porque me sentía como un pez pequeño en un gran estanque", continuó.

Sin embargo, con el paso de los meses, la modelo de OnlyFans ha conseguido miles de fans masculinos que constantemente la elogían y le dicen lo atractiva que es. Además de que Sky también ha aprendido a sentirse cómoda con su cuerpo y su sensualidad.

Y no solo eso, Willow volvió a encontrar el amor y lleva dos años con su pareja.

CRS