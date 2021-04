Covid-19: ¿Qué pasa si en la SEGUNDA DOSIS te VACUNAN con otra "marca"? ¿PIERDE el EFECTO?

El suministro de las vacunas contra el Covid-19 de una determinada farmaceútica puede variar e incluso escasear debido a la demanda, por eso puede ocurrir que en algún momento se presenten casos de personas VACUNADAS en su segunda dosis con otra marca pero, ¿qué tan seguro es? ¿qué podría pasarte? A continuación te explicamos.

De acuerdo con un texto publicado por The New York Times, en el mes de enero en el lejano Reino Unido decidieron implementar un cambio de reglamento con las vacunas, que sorprendió a miles de personas y es que sugirieron que si no estaba disponible una segunda dosis de una determinada vacuna, los pacientes sí podrían recibir una diferente.

Aunque OJO, esta modificación la realizaron en el mes de enero cuando aún no existían datos científicos que pudieran demostrar que la mezcla de dos vacunas contra el Covid-19 podría ser eficaz; ahora ésta aseveración podría cambiar y demostrar que es INCORRECTO que mezcles las vacunas.

Covid-19 en el mundo FOTO AP

Mezclaron dosis de Pfizer y AstraZeneca, ¿qué pasó?

Para el mes de febrero varios especialistas de la Universidad de Oxford realizaron un ensayo en el que los voluntarios recibieron diferentes dosis; en su primer paso fueron inyectados con la vacuna de Pfizer-BioNTech y su segunda fue con AstraZeneca o viceversa.

Será a principios de abril que los expertos por fin revelen los resultados del análisis de sangre y concluyan qué tan buena idea es mezclar las vacunas de diferentes laboratorios. Pero éste no es el único caso y es que también están investigando otras vacunas y diferentes combinaciones.

¿Vacunas funcionan MEJOR cuando las combinan?

Algunos científicos apuntan a que combinar las dos dosis de diferentes vacunas podría funcionar mejor que las dos dosis de un mismo laboratorio; sin embargo, todo es hipotético pues recordemos que el Covid-19 aún es muy nuevo para la humanidad y la vacuna contra el virus mucho más.

“Creo que estamos en la antesala de obtener algunos datos interesantes”, recalcó Adam Wheatley, inmunólogo de la Universidad de Melbourne en Australia.

Incluso a esta teoría que aún no revela resultados en seres humanos se unió Jakob Cramer, director de desarrollo clínico en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), la organización encargada del desarrollo de vacuna, que la mezcla podría traer efectos muy buenos.

“En términos de inmunidad, existen varios argumentos a favor de explorar el estímulo primario heterólogo”, comentó Cramer en The New York Times.

ATENCIÓN

Mientras los resultados son publicados sigue las indicaciones de tu médico y no pidas mezclar dosis pues podría resultar en algún efecto secundario desastroso.

Vacuna vs Covid-19 FOTO AP

