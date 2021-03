Tras 28 años DESAPARECIDA, encuentran a mujer deambulando en calles de Monterrey: FOTO

En 1993 una joven salió de su casa y no regresó, sus familiares comenzaron con una búsqueda implacable en Texas, Estados Unidos. Buscaron en todos lados y hoy, 28 años después, la pudieron encontrar a miles y miles de kilómetros de su hogar. La mujer deambulaba por las calles de Monterrey, Nuevo León; es decir, al norte de México.

A la mujer la identificaron como Jane McDonald-Crone; ella salió de su casa, ubicada en Houston, en 1993 para ir a trabajar pero nunca pudo regresar a su hogar. Durante 28 años las autoridades estadounidenses la buscaron y fue hasta que un grupo de personas alertaron sobre una mujer muy parecida a ella deambulando por calles de México.

Gracias a un post de Abraham González en sus redes sociales que la pudieron identificar. El hombre escribió que había una chica que vivía en situación de calle afuera de una farmacia que necesitaba ayuda. Después, una amiga de González investigó el nombre de la mujer y descubrió que el FBI la buscaba.

En la ficha del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, reporte la desaparición de McDonald-Crone como un secuestro. A partir de este hallazgo, González pidió localizar a la mujer que vio el centro de Monterrey. En muy poco tiempo, una joven llamada Sonia de la Garza respondió y le proporcionó ayuda a la estadounidense.

La joven mexicana llevó víveres y artículos de higiene personal a McDonald-Crone, de ahora 62 años de edad.

"Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada. Le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía", relató De la Garza, en entrevista con ABC Noticias.