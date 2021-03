¡Indignante! PASTOR sugiere que MUJERES deben bajar de peso y parecerse a la "esposa trofeo" Melania Trump

A unas horas de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, se viralizó el sermón de un pastor de Misuri, Estados Unidos, al que muchos califican de sexista y misógino. En su discurso, Stewart-Allen Clark sugirió que las mujeres deben bajar de peso para mantener la atención de su esposo, e incluso señaló el aspecto de Melania Trump como la figura a la que deben aspirar.

“Mira, no estoy diciendo que todas las mujeres puedan ser la esposa trofeo épica de todos los tiempos como Melania Trump. No estoy diciendo eso en absoluto", dijo Clark mientras se mostraba una foto de la ex primera dama de Estados Unidos en la pantalla.

FOTO: EPA

"La mayoría de las mujeres no pueden ser esposas trofeo, pero ya sabes, tal vez eres un trofeo de participación. No lo sé, pero todo lo que puedo decir es que no todo el mundo se ve así. ¡Amén! No todo el mundo se ve así. Pero tampoco es necesario que parezcas una marimacha ".

El pastor de la Primera Iglesia Bautista General Malden de Missouri pidió a la congregación que entendiera que un hombre necesita tener una hermosa esposa a su lado.

"Señoras, así es como nos hizo Dios. Así somos. Los hombres van a mirar. Nos hizo mirar. Quieres que te estén mirando. No te dejes llevar", agregó.

Sermón desata críticas en redes

Luego de terminar el evento, una usuaria de redes sociales llamada Reagan Williams compartió un video del sermón en Facebook con la leyenda: "En esta hermosa mañana de domingo, pasé mi tiempo escuchando a un pastor principal en Malden que tan despreocupadamente decidió ejercer el abuso pastoral hacia las mujeres".

"No usa los versículos de la Biblia para respaldar sus tonterías", escribió la mujer. "Objetiviza a las mujeres, las antagoniza y practica el sexismo, todo mientras actúa como si estuviera de moda".

FOTO: Facebook Reagan Williams

Al poco tiempo, la publicación se hizo viral y generó muchos comentarios de usuarios que calificaron el sermón como ofensivo e inapropiado.

Tras la viralización del sermón, los Ministerios Bautistas Generales respondieron a las críticas en una publicación de Facebook.

"Los Bautistas Generales creen que toda mujer fue creada a imagen de Dios, y por eso debe ser valorada. Además, creemos que todas las personas, independientemente de cualquier otro factor, son tan amadas por Dios que Cristo murió por ellas", dice el post.

La publicación también señaló que Clark ha renunciado a su puesto como moderador para una próxima reunión de la Asociación General de Bautistas Generales.

CRS