¡MITOS SOBRE EL COVID! ¿Sabes cuáles fueron desmentidos por la ciencia?

Durante la pandemia del Covid-19, surgieron ciertos mitos sobre esta nueva enfermedad, como la manera en la que se transmite, la medidas de protección y hasta tratamientos no comprobados por la ciencia. A un año de convivir con este virus, los investigadores y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) se dieron a la tarea de analizar cada uno de los rumores y mitos sobre el COVID-19; aquí te decimos cuáles son.

Aire

Se tenía entendido que el Covid-19 se transmitía solo por medio de las partículas que una persona expulsa al toser, estornudar o incluso hablar. Científicos ha demostrado a través de la revisión de estudios que el virus también puede propagarse por el aire. También se descubrió que la ventilación permanente es clave para evitar la transmisión en lugares cerrados. La OMS informó que aún se siguen haciendo estudios para comprender mejor las condiciones en las que puede producirse la transmisión por aerosol.

Personas mayores

Otro de los mitos más escuchados es que el Covid-19 afecta a las personas mayores y por eso los jóvenes no deben preocuparse”, este mito quedó desmentido por los investigadores, quienes demostraron que los jóvenes pueden transmitir el virus a los adultos mayores, y así afectar la salud de seres queridos. Por eso, las personas de todas las edades deben tomar medidas de prevención.

Se determinó que hay personas que tienen factores de riesgo que aumentan sus posibilidades de desarrollar una enfermedad grave, entre los que destacan: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y obesos, sin esto no significa que quienes no pertenecen a los grupos de riesgo no puedan contraer la enfermedad.

Clima cálido

Tras el hallazgo del virus, en enero de 2020, pensó que el coronavirus iba solo a afectar en invierno. Sin embargo, la pandemia avanzó con mayor rapidez en verano. Y es que los investigadores demostraron que el COVID-19 puede sobrevivir incluso en temperaturas más altas de 25 grados. Aunque haga frío o calor, esté lluvioso o soleado.

Otras de las medidas implementadas fueron desinfectar los zapatos al llegar de la calle, sin embargo, se ha demostrado que la posibilidad de que el virus se transmita por las suelas es realmente muy baja. Pese a esto, las autoridades si recomienda dejar los zapatos en el espacio donde los niños gatean o juegan en el piso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en su nueva guía sobre la pandemia evitar eventos con mucha gente y reuniones multitudinarias, así como evitar el contacto cercano (menor a 2 metros) con cualquier persona aunque no esté presente síntomas, ya que dijo, es la mejor forma de prevenir el contagio.

Prevención del Covid-19

A principios del 2020 se puso de moda el consumo de plata coloidal como tratamiento para la COVID-19, pero no es ni seguro ni eficaz para el tratamiento de ninguna enfermedad. A su vez se viralizó el consumo de oleandrina, un extracto de la planta adelfa, que es tóxica, es venenosa y no debe tomarse. Este “remedio” acabó con la vida de muchas personas en diversas partes del mundo.

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos indicaron que no hay suficientes datos para recomendar el uso de la vitamina D para prevenir la infección ni para tratar la Covid-19.

Un estudio reciente de Clínica Mayo con 489 personas encontró que aquellas que tenían una deficiencia de vitamina D tenían más probabilidades de tener un resultado positivo para el virus que causa la Covid-19 que las personas con niveles normales de vitamina D. Sin embargo, se necesita hacer más investigaciones para determinar qué papel tendrían la vitamina D y la deficiencia de esta vitamina en la prevención y el tratamiento del virus.

Usar Cloro

Este es uno de los mitos más peligrosos, ya que el cloro y otros desinfectantes pueden ser tóxicos si se ingieren, lo mismo ocurre con el metanol y etanol. Pueden irritar y dañar la piel y los ojos, incluso si se bebe, los tejidos y los órganos internos. Estas sustancias únicamente se deben utilizar para la desinfección de superficies.

El gel antibacterial, también ha sido tema de controversia. En Chiapas, los pobladores aseguraban que en el producto estaba en realidad el virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19. La FDA, pidió a fabricantes poner atención en imprimir mal sabor al gel y así evitar su consumo, ya que en diversas partes del mundo las personas bebían esta sustancia como medida para evitar el contagio del Covid19.

Con información de La verdad

dgp