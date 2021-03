"No les importó si me MATABAN" Dan brutal GOLPIZA a vendedor ambulante de origen latino en Los Ángeles: VIDEO

El racismo y discriminación que prevalecen en Estados Unidos están causando alarma en las poblaciones más vulnerables, pues siguen presentándose crímenes motivados por ambas prácticas. Muestra de ello es el brutal ataque que sufrió hace poco un hombre de origen latino.

El reprobable acto ocurrió en la región de Oakland, California. Hace unos días, Héctor Hernández, de 64 años, fue interrumpido en su labor como vendedor ambulante cuando tres hombres lo interceptaron para robarle. Pero, lo más preocupante es que los asaltantes intentaron dañarlo de una manera letal.

Como él mismo narró a Telemundo, los sujetos llegaron para arrebatarle su dinero y, posteriormente lo embistieron con el automóvil en el que iban, haciendo que Héctor volara por los aires y cayera con fuerza hacia el pavimento. Otro hombre, también de origen latino, que pasaba cerca del lugar de los hechos, presenció la agresión y se acercó a él para asegurarse de que estuviera bien. Por fortuna, el vendedor inmigrante no resultó con lesiones de gravedad.

"No les importó si me atropellaban, si me mataban. (...) El golpe me arroyó hacia un lado" declaró la víctima.