ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: Una sola dosis con 80% de efectividad gracias a estas dos vacunas

De última hora sobre el coronavirus se dio a conocer la efectividad de dos vacunas contra la COVID-19 muy efectivas desde la primera dosis. Se trata de la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna.

Al aplicarlas, la prevención del contagio es hasta de 90% tan solo dos semanas después de la primera inyección. Dicho estudio fue realizado en Estados Unidos tras la observación de al menos 4 mil personas ya inoculadas.

El estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, continúa evaluando la capacidad de las vacunas contra el coronavirus.

De esta forma se confirma la eficacia de los fármacos que ya había sido mostrada durante los ensayos clínicos. En un comunicado, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que “las vacunas de ARNm COVID-19 autorizadas proporcionaron una protección temprana y sustancial en el mundo real”.

Las vacunas con ARNm usan un mensajero químico natural para enseñar a las células del cuerpo humano a fabricar anticuerpos contra el coronavirus. De esta forma enseñan al sistema inmunológico a reconocer y atacar el virus real.

La directora de los CDC añadió que el estudio es “muy alentador”, pero hizo énfasis en la importancia para los ciudadanos de aplicarse ambas dosis a fin de lograr la mayor protección ante los contagios del coronavirus.

De esta forma, los ciudadanos estarán más protegidos ante la aparición de las nuevas variantes del virus.

Hasta este fin de semana, en Estados Unidos al menos 93 millones de personas ya habían recibido al menos una de las dosis de las vacunas autorizadas y 51 millones ya tenían ambas dosis, con lo cual están completamente inmunizadas.

Vacuna Pfizer y vacuna Moderna

Las vacunas Pfizer y Moderna contra el coronavirus también han resultado efectivas para mujeres embarazadas y madres que están lactando a sus bebés.

Un estudio publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology demostró que las mujeres que ya han sido vacunadas con estos fármacos transmiten anticuerpos a los recién nacidos, aunque aún no se sabe cuánto dura esta inmunidad.

