Galilea Montijo no se vistió de RBD por esta razón, ¿se siente mayor?

En la emisión del programa Hoy que se realizó el pasado viernes 26 de marzo la conductora Galilea Montijo causó polémica al no vestir con el clásico uniforme de los integrantes de RBD al igual que otros de sus compañeros, por lo que las especulaciones con respecto a la razón no se hicieron esperar.

De acuerdo con lo que el periodista Alex Kaffie comentó en su columna para El Heraldo de México, Montijo se negó a usar el uniforme de Rebelde para apoyar la promoción del concierto "Ser o Parecer" y no hubo quien pudiera convencerla de lo contrario, por lo que algunos lo han calificado como un "berrinche" de la conductora.

Este domingo se transmitió por televisión abierta el concierto de RBD, que marcó el regreso de la agrupación luego de 10 años, por lo que algunos de los programas como "Me caigo de risa" y "Hoy" realizaron una promoción luciendo los icónicos atuendos rojo y blanco, tal como lo hicieron Marisol González, Lambda García, Andrea Escalona y Paul Stanley.

Sólo cuatro conductores de hoy portaron el uniforme de RBD. Foto: Especial

Galilea Montijo no se vistió de RBD junto a otros compañeros

Pero Galilea Montijo no fue la única que decidió no llevar el atuendo, pues a ella se unieron los conductores Raúl Araiza y Arath de la Torre, situación que causó polémica y confusión entre los fans del matutino, pues se sorprendieron al ver que ellos vestían atuendos casuales.

Las preguntas no se hicieron esperar y en redes muchos internautas cuestionaron a los presentadores por no llevar el saco rojo, por lo que la conductora de 47 años dijo que los que tenían la edad se habían puesto "Rebelde", y en tono de broma comentó que ella era la directora de la institución, justificando así el no llevar uniforme.

Sus compañeros, Raúl y Arath, siguieron el juego de Montijo y explicaron que ellos eran profesores de música y ciencias naturales, aunque ahora muchos se preguntan si en verdad la también actriz y sus compañeros se sintieron mayores para participar en la dinámica de promoción.

