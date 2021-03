VIDEO VIRAL: cubano lanza su TV por la ventana, tras escuchar ‘Patria o Muerte por la Vida’

Un cubano se volvió viral en redes sociales luego de mostrar cómo tira su televisor por la ventana, tras escuchar la canción “Patria o muerte por la vida”, que es una respuesta del régimen de Cuba a un tema que sacaron un grupo de artistas en el que hablan sobre la situación del país.

En el clip, compartido por la cuenta “Cubanos por el mundo” se puede ver a un hombre sentado en el sofá de su sala mirando el televisor, que reproduce el coro del tema, interpretado por Raúl Torres, Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier, y Yisi Calibre. Pero apenas unos segundos después, se levanta furioso, desconecta el aparato, lo toma con las dos manos y abre la ventana para lanzarlo al vacío.

Luego camina directamente hacia la cámara que está filmando y dice “Patria y vida, ustedes son basura como ese televisor”.

¿Por qué tanta polémica?

Hace dos semanas, los cantantes de origen cubano Gente de Zona, Yotuel, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky publicaron el tema “Patria y Vida”, que es una crítica a la dictadura de Castro en su país.

Yotuel explicó a CNN que esta está inspirada en el movimiento de 27N y el Movimiento de San Isidro, ambos en 2020, en el que un grupo de artistas denunció el arresto de un compañero e hicieron huelga de hambre, para protestar contra el gobierno que los castiga por las letras de sus canciones.

“El 27N marcó grandes pasos en los derechos cívicos de los artistas cubanos. Para mí fue como una luz en medio de todo lo que hemos pasado los artistas cubanos, sobre todo los que están en Cuba, para pedir el derecho cívico. Fue el momento indicado para aportar nuestro granito de arena musical y mandar con ‘Patria y Vida’ un mensaje de luz y de esperanza, de que se pueden tener las dos cosas: patria y vida”.

El tema se volvió un éxito rápidamente no solo entre la comunidad cubana, sino entre los latinos en general que apoyan la libertad del pueblo. Por lo que el régimen de Castro decidió sacar una respuesta llamada “Patria o muerte por la vida”. Sin embargo, esta respuesta no agradó a muchos pues la califican de ser un “panfleto político” disfrazada de canción, y ya es uno de los videos con más reacciones de “No me gusta” en YouTube.

