Variantes de Covid-19: ¿Por qué el virus SARS-CoV-2 ha mutado sólo en algunos países?

Las variantes de Covid-19 son una amenaza latente en línea con la pandemia. Éstas son motivo de preocupación para los expertos, pues la mayoría de ellas han demostrado ser más contagiosas o bien, causar cuadros más graves. Existen varias dudas que rodean a este tema: ¿por qué el virus sólo se ha transformado en algunos países?, ¿se puede evitar el surgimiento de nuevas variantes?

Desde que se detectó el SARS-CoV-2, han surgido múltiples mutaciones que suelen identificarse con el nombre del país donde fueron encontradas por primera vez, por eso se habla de la variante británica, llamada B.1.1.7, la brasileña, conocida como P.1 o la sudafricana, denominada B.1.351.

Cabe destacar que es común que los virus muten, es decir, que cambien su estructura, ya que se adaptan al medio en el que se encuentran para lograr sobrevivir. Esto ocurre, por ejemplo, con el virus que causa la gripe así como con el de la influenza.

¿Por qué el Covid-19 sólo ha mutado en algunos países?

A través de CNN , el doctor Elmer Huerta explica que las variantes pueden ocurrir en cualquier zona geográfica. Sin embargo, suelen aparecer en los lugares donde existe un alto número de infecciones, pues el virus tiene más oportunidades de modificarse.

No obstante, no todas pueden ser detectadas, esto se debe a que no todos los países tienen acceso a herramientas para el análisis genómico o secuenciación del virus. En otras palabras, no cuentan con la tecnología para identificar si el Covid-19 ha presentado alteraciones en su territorio. Por ende, los expertos no saben con certeza cuantas variantes de Covid-19 existen ni que tanto se han propagado. En conclusión, es posible que hayan más de las que se tienen conocimiento.

Foto: iStock

Por ello, los especialistas sugieren seguir respetando las medidas de precaución aún después de haber superado una infección por coronavirus, ya que los anticuerpos que se generan podrían no ser suficientes para prevenir contagios de otras cepas.

¿Se pueden evitar nuevas variantes de Covid-19?

No existe una forma determinada de evitar que el Covid-19 tenga más mutaciones, ya que esto forma parte de la naturaleza de este y otros virus. Sin embargo, los expertos indican que la mejor manera de impedir la formación de nuevas variantes es practicando el distanciamiento social, usando cubrebocas y manteniendo aquellos otros cuidados que se implementaron a raíz de la pandemia.

DFC