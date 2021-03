SEMANA SANTA 2021: Madrid pide al Tribunal Supremo la aprobación del cierre perimetral, esta es la respuesta

Madrid pide mantener el cierre perimetral durante la Semana Santa 2021, sin embargo el Tribunal Supremo negó esta petición. El Decreto se fijó en los términos aprobados para todas las comunidades, con excepción de las islas Baleares y Canarias.

Esta medida ya había sido denegada desde el 18 de marzo cuando se dio el plazo hasta el día de hoy a la Comunidad de Madrid para presentar sus alegaciones.

La Comunidad de Madrid dijo que veía inviable la suspensión por razones de prudencia y el abogado del Estado añadió que no se había concretado el perjuicio que causaría el Decreto.

No se ha acreditado que, de no adoptar la medida cautelar, “se producirán situaciones irreversibles”. El tribunal afirmó que los recurrentes no explican qué perjuicios irreversibles podría haber si no se suspende el Decreto.

Restricciones Semana Santa 2021

Madrid se había opuesto al cierre, pero en su escrito el alto tribunal admitió que levantarlo ahora es inviable “por razones de certeza para los ciudadanos”. El Tribunal Supremo asumió la postura de la Comunidad y mantiene el cierre perimetral para la Semana Santa 2021.

El recurso de Vox en el Tribunal Supremo se presentó contra el decreto publicado el 13 de marzo por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que establecía el cierre perimetral de la Comunidad autónoma durante el puente de San José y Semana Santa 2021.

Para tomar la decisión, la Sala de lo Contencioso tiene en cuenta los argumentos del Gobierno de Díaz Ayuso que se manifiesta en contra del cierre, y pide que se mantenga.

Serán los preceptos de este Decreto los que deben considerarse y hacerse valer. También se argumenta tomar en cuenta para el cierre perimetral, la protección de los derechos de la vida y salud de todos.

chp