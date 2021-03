“¡Esto es América!”; racista agrede a mujer asiática que le pidió usar el CUBREBOCAS

A raíz del inicio de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, el país vive una ola de ataques racistas en contra de personas de raíces asiáticas, quienes en muchas ocasiones son culpadas sin fundamento por el origen del coronavirus. En esta ocasión una joven mujer asiático-estadounidense vivió un infierno racista mientras iba en un autobús en Miami, Florida.

La víctima, que solo se identificó como Lai, le pidió a un hombre afroamericano que usara la mascarilla facial, y eso bastó para que el sujeto se lanzara a insultos racistas contra ella.

"Ocúpese de sus malditos asuntos, señora china", comenzó el sujeto.

Cuando Lai le dice al hombre que 'no necesita ser racista', él responde con más insultos y continúa con "No me importan ustedes, gente, hombre. Vete al infierno. ¡Esta es América, japonesa!"

"¡Soy de América! ¡Yo nací aquí!", responde Lai, lo que enfurece más al hombre.

FOTO: Lai

La mujer grabó un video del incidente que ocurrió el pasado 9 de marzo, en donde se escuchan los repetidos insultos que dice el hombre contra ella.

Afortunadamente, el encuentro no se volvió violento, algo por lo que Lai dice estar agradecida. "Estoy contenta y afortunada de que solo haya sido acoso verbal porque le han sucedido muchas cosas a personas más vulnerables", afirmó.

En una entrevista, Lai le dijo a NBC6 que decidió compartir el video para mostrar el abuso al que las personas asiático-estadounidenses pueden ser sometidas en medio de un aumento en los crímenes de odio.

"Es desmoralizador. Es como si te vieran como infrahumano. Como si no pertenecieras, pero yo pertenezco '', dijo Lai.

Lai FOTO: NBC6

Aumentan ataques de odio contra asiáticos en Estados Unidos

Datos de la organización Stop AAPI Hate, que rastrea actos racistas contra personas de origen asiático, revelan que entre marzo y diciembre de 2020 se reportaron 2 mil 808 denuncias en Estados Unidos: el 8,7% involucraron agresiones físicas y el 71% incluyó acoso verbal, según la BBC.

Los casos de crímenes contra personas de la comunidad asiática se han acumulado los últimos meses. El más trágico de los últimos días fueron los ataques armados a distintos salones de masajes del estado de Georgia, en Estados Unidos, que dejaron ocho personas muertas, entre ellas, seis mujeres asiáticas.

A fines del año pasado, Naciones Unidas emitió un informe en el que detallaba "un nivel alarmante de violencia por motivos raciales y otros incidentes de odio contra los estadounidenses de origen asiático".

CRS